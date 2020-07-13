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三大名師推薦熱門潛力股出列！蘋概、5G、金融股...6檔股票報你知

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▲▼三大名師推薦本週熱門潛力股。（圖／ETtoday資料照）

▲三大名師推薦本週熱門潛力股。（圖／ETtoday資料照）

記者陳心怡／台北報導

台股今 (13) 日大漲137點，收在12211點，台積電也攻上354.5元，再創歷史新高。然而，不少投資人還是難以抉擇，此刻到底還有什麼股票可買？《ETtoday新聞雲》特別邀請到三大名師，推薦本週熱門潛力股，提供投資人參考。

摩爾投顧郭哲榮投資長推薦：

請繼續往下閱讀...

鎧勝（5264）
受惠到蘋果Macbook及iPad需求強勁，鎧勝今年以來的累計營收創下歷史次高，而值得注意的是，另一大機殼廠可成，可能逐步退出MacBook機殼事業，鎧勝將成為最大受惠者，供應比重可望從目前的20%左右，在明年時增加到40%，且由於居家辦公需求，下半年的MacBook展望仍然相當看好，鎧勝對於第三季訂單也相當有信心

金像電（2368）
PCB大廠金像電，由於受惠遠端辦公趨勢，今年以來營收創下歷史新高，而隨著5G發展，對於伺服器及資料中心需求提升，加上第三季是傳統旺季，公司也看好營收將持續成長，近期也受到法人青睞，投信及外資連續買入，後勢看漲。


胡毓棠分析師推薦：

京城銀（2809）
上半年獲利亮眼，稅後EPS1.77元，年增1.57倍，維持良好的高資產品質：逾放比僅有0.01%、備抵呆帳覆蓋率12646%，且今年首度被納入台灣高股息指數成分股，目前技術面下檔有長線支撐區(季、半年、年線)保護，KD指標已在超賣區有機會展開反彈。

奇鋐（3017）
受惠於筆電急單拉貨，Q2營收116億元，季增率56%、年增率22%，展望下半年瞄準5G基礎建設商機，同時為中興通訊基地台散熱模組主要供應商，加上外資籌碼近期由空翻多，均線架構型態有翻揚向上突破的跡象。

林睿閎分析師推薦：

萬潤（6187）
在半導體IC封測設備方面，萬潤的三大產品，包括美系手機、台系晶圓代工、台系封測廠，而其中的晶圓級點膠等封裝機台，因為台積電的先進製程在下半年即將爆發，也接著帶動晶圓級點膠機台的設備數量，萬潤是台積電CoWoS製程部分設備的獨家供應商，訂單較去年顯著成長，能見度看至明年，且隨著大客戶 5 奈米將在下半年量產，設備採購力道將會大幅成長

榮創（3437）
鴻海集團轉投資LED廠，過去中國LED業者產能持續開出，市場供過於求、報價持續下探衝擊，導致榮創過去的獲利不佳，而近期甚至搶搭新冠肺炎疫情，帶動居家工作與遠距教學熱潮，帶來的筆電等行動裝置需求大開商機，近期訂單大爆滿，出貨動能強勁，目前LED背光產能全開，加上華為面臨美國新禁令，在寬限期內大舉備料，帶動周邊零件廠出貨動能強勁，在美國去中化的情況下，三安光電被列入黑名單，而有鴻海及群創奧援的榮創3437，未來絕對有機會搶到一席之地

本文所提內容僅供參考，不具投資建議，投資前應審慎評估風險，且自負盈虧。

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