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聯發科蔡明介挺「在地藝文產業振興」！攜手新竹市政府　布建文化場館AI防護門

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▲聯發科技捐贈AI防護門警示儀力挺在地藝文產業。聯發科技董事長蔡明介（左）與新竹市長林智堅合影。（圖／聯發科提供）

▲聯發科技捐贈AI防護門警示儀力挺在地藝文產業。聯發科技董事長蔡明介（左）與新竹市長林智堅合影。（圖／聯發科提供）

財經中心／台北報導

為鼓勵民眾在新冠肺炎（COVID-19）疫情紓解後，以行動支持藝文展演，IC設計大廠「聯發科技」（2454）董事長蔡明介13日於「竹塹國樂節」10周年記者會宣布捐贈新竹市政府16台AI防護門，布建於新竹市演藝廳、美術館、博物館等藝文場域12處，透過智慧科技協助，讓民眾安心參與，加速在地藝文產業復甦。

今年疫情在政府與民間通力合作下，成功度過高峰期。疫情減緩後，經濟活動與文化藝術產業都調整腳步重新出發，新竹市也在疫情後推出首檔大型藝文活動「竹塹國樂節」。

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蔡明介表示，這次疫情，在政府高度整合與民間通力合作下，精準防疫成為世界的成功標竿，台灣成為少數可以維持大型活動舉辦的地方。聯發科技與新竹市政府合作，提供安心的藝文場域給大家，蔡明介也邀請民眾，帶著家人走入場館，以實際行動支持藝文活動。

聯發科表示，長期投入在地實踐，包含已推動10年的科普教育扎根計畫，已經協助1萬8000位師生敲開科展的大門，同時也支持新竹市政府將世博館轉型為兒童探索館。

近年聯發科更推動社會創新，號召民眾以數位科技的創新應用解決社會問題，2018年推出首屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，鼓勵民眾用科技解決家鄉問題，每個人都可以為家鄉做一件事，今年因應疫情的發生，也鼓勵民眾提出防控疫情的好點子。

此次捐贈裝設地點包含新竹市演藝廳、新竹市美術館、241藝術空間、鐵道藝術村、玻璃工藝博物館／風livehouse、眷村博物館、影像博物館、新竹市立圖書館5所分舘。

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