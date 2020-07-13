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血洗清真寺屠殺51人　紐西蘭恐攻槍手8月審判「自行辯護」

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▲▼ 紐西蘭基督城發生15日連環槍擊，28歲槍手塔朗特（Brenton Harrison Tarrant）16日身穿白色囚服現身法庭，擺出白人至上手勢。（圖／路透社）

▲紐西蘭基督城槍擊案的槍手塔朗特（Brenton Harrison Tarrant）身穿白色囚服現身法庭，擺出白人至上手勢。（圖／路透社）

記者吳美依／編譯

紐西蘭基督城清真寺去（2019）年3月15日發生恐怖攻擊事件，澳洲籍的塔朗特（Brenton Tarrant）殘忍屠殺51人，今年3月承認謀殺、恐怖主義等指控，預計8月24日接受宣判罪刑。其律師13日證實，他在出庭時將選擇「自行辯護」。

塔朗特掃射2座清真寺，導致51人喪命，今年承認51項謀殺指控、40項謀殺未遂指控以及一項恐怖主義指控。他13日在奧克蘭最高安全級別監獄中，透過視訊方式參與高等法院簡報會。律師則在現場證實，被告撤回公設辯護代表，決定出庭時「自行辯護」。法官曼德（Cameron Mander）對此表示，將會指派一名備用律師。

這場審判將於8月24日舉行，由於數十名倖存者與罹難者家屬可能出庭作證，因此預計為期三天之久。塔朗特也將在當天遭到判刑，被認為可能面臨終身監禁，且沒有假釋機會，而這將是紐西蘭前所未有的量行。

▲▼ 紐西蘭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐西蘭清真寺槍擊案導致51人喪命，震驚全球。（圖／達志影像／美聯社）

受害者家屬阿亞（Aya Al-Umari）的兄弟侯賽因（Hussein Al-Umari）在努爾清真寺（Al Noor mosque）遭到殺害，她認為，槍手此舉只是想要引起注意，「這是一種策略，希望盡其所能地獲得新聞關注」。

紐西蘭梅西大學（Massey University）的法學教授加拉文（Chris Gallavin）對此表示，屆時如何確保法庭程序獲得嚴格控管，「對於法官而言是一項極其困難的任務」，但若被告表現出「譁眾取寵」的跡象，或者過程失控，可能會就暫停。

加拉文也提到，紐西蘭的法律傳統源自英國，比起美國等其他國家「更加嚴厲」，雖然法官不能否決被告發言的權利，但若槍手想要發表意識形態觀點時，就會遭到遏止。

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