蘋果iPad Pro明年Q1有望搭載mini LED　14、16英寸MacBook Pro也將跟進

▲新iPad Pro有望搭載mini LED。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導

根據TrendForce的說法，Apple可能會在2021年第一季度推出配備MiniLED的12.9英寸iPad Pro。

蘋果將從2021年第一季度的12.9英寸iPad Pro開始使用MiniLED技術。同時，據報導，蘋果也有望開始為16英寸和14英寸的MacBook選擇採購Mini LED技術的供應商。

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Mini LED面板具有豐富的色域、高對比度、高動態範圍和局部調光功能。Mini LED還被認為可以生產出更薄的面板、更加節能，並且不會像OLED那樣遭受老化的困擾。 這些好處就是為什麼Ｍini LED能成為蘋果未來新顯示器產品計劃重點的原因。

TrendForce指出，蘋果可能會主要依靠台灣製造商生產其Mini LED顯示面板，以減少對中國製造商的依賴。



儘管中國製造商目前在上游和下游的LED供應鏈中擁有強大的生產能力和成本優勢，但蘋果卻選擇與台灣的製造商合作，以免受到中美貿易戰的影響。

儘管蘋果仍然需要台積電製造自己設計的處理器，但是使用台積電5奈米節點製造的Mac處理器的生產成本目前估計在100美元以下，與價格在10奈米左右的英特爾i3處理器相比，性價比更高。市場上的200至300美元。

該報告繼續解釋說，今年iPhone 12的A14 Bionic處理器已經開始量產。預計A14X Bionic將在2021年第一季度為新款iPad Pro設備提供動力。