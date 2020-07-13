死了也要查到底！首爾市長朴元淳今出殯　女秘書聲明淚訴4年性騷煉獄

▲首爾市長朴元淳13日早晨出殯後，將至市廳舉行「線上告別式」。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊、陳宛貞／綜合外電報導

南韓首爾市長朴元淳9日疑似因遭控性騷，留下遺言後失蹤，10日凌晨被人發現在山區自殺身亡，13日舉行告別式，首爾市更有意為他舉行特別市葬。不過由於朴元淳生前曾陷入性騷女秘書疑雲，因此也引發民眾議論。受害秘書的律師今早（13日）向媒體預告，下午在韓國女性熱線辦公室和該組織人員及韓國性暴力諮商所人員共同召開記者會，公布受害者立場時提到，女秘書遭到朴元淳性騷擾長達4年。

綜合韓媒報導，朴元淳的前任女秘書8日指控朴元淳長期對她性騷擾，造成精神上極大損失，甚至因此罹患精神疾病並離職，如今在事實尚未查明的情況下，首爾市竟還想替朴元淳舉行「特別市葬」，引發大批民眾不滿，認為尚未確定朴元淳是否真的涉嫌性騷女秘書，就使用納稅人的稅金替他辦市葬十分不合理，目前已吸引超過50萬人請願連署反對。

▲南韓首爾市長朴元淳遺體被尋獲運送下山。（圖／路透）



韓國女性熱線組織及韓國性暴力諮商所13日下午在韓國女性熱線辦公室召開記者會並呼籲，政府應該針對本起通報事件進行確切的調查，並查明真相。韓國女性熱線組織常任代表在記者會中表示，「被害者深信這起事件能夠在正義之下被解決，因此才鼓起勇氣提出告訴，怎知被告人卻已經不在了。但並非如此，就代表整起事件從不存在。」強調司法應該繼續還給被害人公道。

她也提到，「據我所知，警方目前已經透過對原告與部分證人的調查，掌握了事件的真相，因此希望警方針對截至目前為此的調查進度，表明對此次案件的立場。」此外，她更表示，首爾市作為此次性騷擾案件的地點，因立即成立調查團，查明真相。她也預告，下周將會再度舉辦記者會，以督促妥善解決該事件。

另一方面，朴元淳的前任女秘書8日向警方指控，朴元淳長期對她進行職場性騷擾，不但上下其手，還會透過通訊軟體傳送不雅內容。

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