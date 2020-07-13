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影／生技狂潮還是狂炒？　專家指出重點應擺在「快篩試劑」

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記者謝仁傑／綜合報導

自從新冠疫情爆發以來，生技股成為帶領台股翻身的主力之一，目前為止已有多檔股價出現數倍至數十倍的飆漲，許多散戶進場也都懷著忐忑的追高心態，究竟生技是狂潮還是狂炒？原訂明年落日的「生技新藥產業發展條例」，蔡政府已規劃再延長10年至2031年，適用範圍也從原本的新藥、高風險醫材、動植物用藥、再生、精準醫療，擴大至數位醫療和國家策略生技產品等七大項目，帶動產業力拚上兆產值。

台大公衛副院長陳秀熙認為，目前疫苗跟新藥開發悲觀，不過快篩試劑樂觀，他指出，新藥或疫苗通常沒用了就要撒出去了，臨床實驗一、二期其實風險相當大，最重要其實是在第三期，因為第三期過了才能決定量產。他表示，目前除了瑞德西韋，其他新藥包含奎寧和HIV等都不樂觀。

陳秀熙指出，現階段快篩試劑仍值得投資，未來快篩試劑會應用到不同國家，包括非洲、南美洲，它的不確定性比疫苗跟新藥要來得低，以後檢測抗原和抗體，各種出國檢測都需要用到快篩。另外他也提出，解封指數與道瓊指數成負相關，且會領先各大指數約兩週。

請繼續往下閱讀...

萬寶周刊總編輯莊正賢表示，跟著強勢股做，即便價格過高，業績仍然夠高的公司，依然會持續創新高。他認為台積電跟聯發科並不貴，因為它們的營收還在不斷創新高，且未來勢必成為台股中的領頭羊，低基期股票仍有機會補漲，而高基期且有營收支撐的電子股，會因為市場上強者恆強，而持續被看好。不過，他認為只要錢持續在燒，金融類股中，證券股營收會最好。

近來像是杏國（4192）、中天（4128）、合一（4743）、晶宇（4131）等，都已成為分盤交易的常客，籌碼專家陳威良列出十檔上市櫃漲幅最誇張的生技股，這些股票上去得快、下來更快，投資人應謹慎；他表示，快篩檢測是未來生技市場主力，建議投資人在生技選股要注意產品的適應症、市場規模、主要競爭者，以及臨床實驗進度、團隊經驗跟帳上現金。

另外他指出，每當台幣狂升就有匯損疑慮，不過這是一種假性利空，匯損只是因為台幣波動造成帳面上的改變，8月公佈第二季財報時，投資人可以考慮逢低布局，體質好的公司，有匯損反而越可以佈局；在蘋概股方面，大立光不一定是領頭羊，通常誰今年能夠吃到比以往更多的訂單，今年就會漲更兇，玉晶光就是今年的明星。

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