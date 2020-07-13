自行車雙雄巨大股價攻漲停、美利達漲逾8% 均創波段新高

▲受惠歐美自行車與電動自行車熱銷，自行車雙雄巨大、美利達訂單滿手，今（13）日股價漲勢凌厲，巨大早盤股價攻上318元鎖住漲停。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

台股多頭攻勢再起，受惠歐美自行車與電動自行車熱銷，自行車雙雄巨大、美利達訂單滿手，今（13）日股價漲勢凌厲，巨大早盤股價攻上318元鎖住漲停，美利達盤中最高來到261.5元，漲幅逾8%，終場收在255元，雙雙創下波段新高。

新冠肺炎疫情襲捲全球，在歐美經銷商報復性回補庫存的拉貨潮加持下，帶動巨大、美利達六月營收大幅成長；巨大六月營收達75.7億元，不僅年成長55.1％，更創下歷年同期新高；美利達6月營收也逼近30億元大關、年增15.58％，為近五年同期新高。

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▲圖左至右為巨大集團執行長劉湧昌、董事長杜綉珍、創辦人劉金標（圖／記者林敬旻攝）

後疫情時代，歐美民眾以自行車、電動自行車代步及運動休閒的需求大增，為鼓勵民眾騎單車，歐洲國家陸續推出刺激方案，不僅提供購車補助，也積極增設自行車道，讓騎乘環境更友善。上述原因 讓歐美自行車市場買氣暢旺，帶動自行車雙雄第二季營收逐月大幅成長。



巨大表示，延續5月銷售佳績，巨大自有品牌自行車及電動自行車 6月銷售續創佳績，歐洲、美國、中國大陸等三大主要市場以原幣值計算，捷安特美國公司6月業績續創新高年增40％，捷安特歐洲公司6月營收因電動自行車熱銷年增1.4倍，捷安特中國6月業績也大幅成長43％。

▲美利達今年6月營收直逼30億元、月增13.4％、年增15.58％。（圖／記者林敬旻攝）

美利達方面，6月合併營收達29.28億元，年增15.58％；上半年合併營收 128.63億元，年減1.69％，受疫情衝擊的影響正逐月縮小。美利達表示，6月營收直逼30億元、月增13.4％、年增15.58％，主要受惠於S pecialized電動自行車與海外子公司自行車銷售大幅成長挹注營運表現。

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