　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

自行車雙雄巨大股價攻漲停、美利達漲逾8% 均創波段新高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼巨大公司電動單車，GIANT捷安特。（圖／記者林敬旻攝）

▲受惠歐美自行車與電動自行車熱銷，自行車雙雄巨大、美利達訂單滿手，今（13）日股價漲勢凌厲，巨大早盤股價攻上318元鎖住漲停。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

台股多頭攻勢再起，受惠歐美自行車與電動自行車熱銷，自行車雙雄巨大、美利達訂單滿手，今（13）日股價漲勢凌厲，巨大早盤股價攻上318元鎖住漲停，美利達盤中最高來到261.5元，漲幅逾8%，終場收在255元，雙雙創下波段新高。

新冠肺炎疫情襲捲全球，在歐美經銷商報復性回補庫存的拉貨潮加持下，帶動巨大、美利達六月營收大幅成長；巨大六月營收達75.7億元，不僅年成長55.1％，更創下歷年同期新高；美利達6月營收也逼近30億元大關、年增15.58％，為近五年同期新高。

請繼續往下閱讀...

▲圖左至右為巨大集團執行長劉湧昌、董事長杜綉珍、創辦人劉金標（圖／記者林敬旻攝）

▲圖左至右為巨大集團執行長劉湧昌、董事長杜綉珍、創辦人劉金標（圖／記者林敬旻攝）

後疫情時代，歐美民眾以自行車、電動自行車代步及運動休閒的需求大增，為鼓勵民眾騎單車，歐洲國家陸續推出刺激方案，不僅提供購車補助，也積極增設自行車道，讓騎乘環境更友善。上述原因 讓歐美自行車市場買氣暢旺，帶動自行車雙雄第二季營收逐月大幅成長。

巨大表示，延續5月銷售佳績，巨大自有品牌自行車及電動自行車 6月銷售續創佳績，歐洲、美國、中國大陸等三大主要市場以原幣值計算，捷安特美國公司6月業績續創新高年增40％，捷安特歐洲公司6月營收因電動自行車熱銷年增1.4倍，捷安特中國6月業績也大幅成長43％。

▲美利達今年6月營收直逼30億元、月增13.4％、年增15.58％。（圖／記者林敬旻攝）

▲美利達今年6月營收直逼30億元、月增13.4％、年增15.58％。（圖／記者林敬旻攝）

美利達方面，6月合併營收達29.28億元，年增15.58％；上半年合併營收 128.63億元，年減1.69％，受疫情衝擊的影響正逐月縮小。美利達表示，6月營收直逼30億元、月增13.4％、年增15.58％，主要受惠於S pecialized電動自行車與海外子公司自行車銷售大幅成長挹注營運表現。

►就算爬到樹上！妳還是很美

►過期票券別浪費！點這邊...幫你搶救變身

ET快訊
高雄氣爆3億善款流向公開！　監院調查結果出爐
快訊／鳳山夫狠勒死老婆　遺體扔床上
朱高正兒醉倒快車道遭輾斃　堂哥要求加賠300萬…曝悲情現況
全球最新治安排名！台灣名列第二　大勝日韓新加坡
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

蘋果西打製造商宣佈調薪5%　大飲：調幅近五年來最高

快訊／三倍券申購逼近1200萬人次大關　經長：1700萬實體券20日到位

影／唐鳳開講「數位三倍券綁起來！」　業者再加碼、部分優惠不限名額

影／加油要快！油價明起連11漲「九五汽油續創三個月來新高」

全台商圈加碼三倍券最新情報一次看！　四倍天母券「享七折起優惠」

快訊／三倍券申購突破1101萬人次！紙本預購逼近千萬大關

三倍券加碼嗨起來！台灣Pay最高回饋1500元「數位綁定破151萬人次」

下周油價再漲！專家預估漲幅出爐「九五汽油每公升逼近24元」

快訊／三倍券數位申購突破150萬人次！全台超過1074萬人次完成預購

快訊／三倍券紙本申購突破900萬人次！全台超過1068萬人次完成預購

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

蘋果iPad Pro明年Q1有望搭載mini LED　14、16英寸MacBook Pro也將跟進

自行車雙雄巨大股價攻漲停、美利達漲逾8% 均創波段新高

台股衝破12200點！鴻海、聯發科帶頭漲逾2%　指數漲137點收12211點

看中年輕新創族群聚集！　謝金河點名「此地」為台灣新創數位之都

券商營業員「跟著大戶買股」卻賠到斷頭！15年血淚經驗　驚爆只有5%投資人賺錢

Lenovo調查：後疫情時代　8成企業員工擁抱遠距工作

蘋果西打製造商為基層員工調薪5%　大飲：調幅近五年來最高

必存！網友討論度最高的5張信用卡　一張圖比出好康回饋

賠錢想收手！碰股票後爆出後遺症「每天都想看盤」　他笑曝：戒不掉了

Google新款智慧音箱即將問世！　Google Nest可望於14日正式發布

紫外線太強！專家曝「3護膚法」抗超殺天氣...大推花椰菜、茄子

本土病例暴增上百起！香港年度書展緊急喊卡

沒這麼好康！約聘人員草案重點一次看　蘇貞昌：他們不會變成公務員

Hublot粉紅錶殼不甜膩　鋁質鑄造輕盈、耐刮更加分

勇兔戳「兒子過世」痛處！　鍾欣凌《婆婆》2秒落淚網全看哭了

SF9接力舞蹈遭批沒誠意「飆破2000則留言」　網罵影片比動圖更誇張…正反意見戰翻

冷氣不涼！他1個動作「拯救全辦公室」　上司秒當豬隊友...網：老闆可憐阿

潑何韻詩一頭紅漆…統促黨胡志偉認起訴太重　籲檢「不要受上面壓力」

死了也要查到底！首爾市長朴元淳今出殯　女秘書聲明淚訴4年性騷煉獄

竹塹國樂節十周年　五大職業國樂團18場演出

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

財經熱門新聞

股災all in台積電　3個月賺650萬

必存！網友討論度最高的5張信用卡　一張圖比出好康回饋

經濟部：三倍券晚點領將有優惠

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談

3步挖出成長股　小職員10年滾千萬資產

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

三倍券預約破1159萬人　前3天人潮尖峰

券商營業員「跟著大戶買股」卻賠到斷頭　驚爆只有5%投資人賺錢

25歲女月薪37K「看PTT年薪都破百」好焦慮！

想爽中威力彩16.2億有秘訣！台彩曝24、04、03最旺　

台股萬二還能存股？不敗教主2建議

她26歲存到第一桶金　10點理財好習慣曝光

為家人踏進法拍　財金教授買屋賺錢術大公開

台灣Pay綁三倍券消費地圖首度大公開

更多熱門

相關新聞

女騎士捲入砂石車底　驚悚畫面曝光

女騎士捲入砂石車底　驚悚畫面曝光

「砂石車綠燈起步，她竟在車前！」宜蘭女自行車騎士捲入砂石車底驚悚畫面爆光，林姓女騎士疑搶快不慎騎在綠燈剛起步的砂石車頭前，就這樣被捲入車底，全身多處骨折重傷被救出送醫急救中。

宜蘭自行車與砂石車車禍　女騎士陷入車底急救中

宜蘭自行車與砂石車車禍　女騎士陷入車底急救中

市長夫人引領林鳳營自行車輕旅行

市長夫人引領林鳳營自行車輕旅行

拼選戰！柯文哲12日現身力挺吳益政

拼選戰！柯文哲12日現身力挺吳益政

吳益政拚補選　揪柯文哲「自行車貪食蛇」

吳益政拚補選　揪柯文哲「自行車貪食蛇」

關鍵字：

巨大美利達自行車

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

八點檔天王爆吃軟飯！

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

股災all in台積電　3個月賺650萬

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

無視丈夫在家　美艷人妻揪國中生嘿咻

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

李佳穎0偽裝操場跑步被認出！

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面