蘋果西打製造商為基層員工調薪5%　大飲：調幅近五年來最高

▲大飲公司表示，蘋果西打2公升裝產線已恢復正常生產。（圖／記者吳立言攝）

記者林淑慧／台北報導

知名果汁類汽水「蘋果西打」走出下市風波，營運逐步回穩，大飲公司宣佈為基層員工調薪5%，調薪幅度為近五年來最高，並追溯至今年一月起算；另外，為迎接食品業旺季，內部研發洛神花茶新品，目前正與通路洽談中，目標搶攻健康食品商機。

蘋果西打製造商大飲公司去年傳出積欠員工薪資等風波，為感謝基層員工過往與公司共體時艱，決定今年度調薪5%，而公司上月舉行股東常會，會中通過108年度財報，因虧損不發放董監酬勞，加上主管機關已於今年五月核准二公升裝蘋果西打產線恢復生產，營運逐步回穩。

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▲大飲公司董事長王鎮民（圖右）。（圖／記者林淑慧攝）

針對近期營運，大飲表示，看好「健康機能、自然樂活」的飲品趨勢，內部已研發洛神花茶飲品，目前已進入口味調整與洽談通路階段，預計今年內上市搶攻健康商機。

展望後市，大飲表示，目前國內超市及量販店通路的市場規模，占整體飲料市場銷售比重約達50%，便利商店市場規模佔比約達18%，後續將以研發果汁系列飲品與機能性乳酸飲料新品為目標。

依據財報，隨著二公升裝蘋果西打恢復生產，大飲六月營收達3500萬元，年增34.47%；大飲主管表示，隨著疫情控制得宜餐飲消費回籠，與夏季飲品旺季與中元節檔期來臨，可望加速產品周轉率表現，挹注公司下半年營運可期。

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