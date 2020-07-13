Lenovo調查：後疫情時代　8成企業員工擁抱遠距工作

▲根據Lenovo最新的調查指出，在後疫情時代，已有8成的企業員工擁抱遠距工作。（圖／Lenovo提供）

記者邱倢芯／台北報導

目前疫情逐漸受到控制，各地封城措施逐漸解除，根據Lenovo最新調查指出，全球87%的員工在一定程度上已為遠距工作做好準備，並達77%的企業員工認為他們公司對於遠距工作保持更開放的態度。

Lenovo認為，企業應開始思考是否足以應對接下來工作模式的改變，並建議企業可分為三階段：應變（Reactive）、適應（Adapting）、重置（Reset），積極展開相關措施。

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Lenovo在調查中指出，全球87%的員工在一定程度上已為遠距工作做好準備。作為企業防疫措施的一部分，大部分企業鼓勵（46%）或要求（26%）員工遠距工作，並有77%的員工認為他們公司未來會持續鼓勵員工遠距工作，或至少保持更開放態度。另外，調研機構Gartner也發現，全球有74%企業在疫情過後會保留至少5%的遠距工作人力。

Lenovo建議，企業跨入後疫情時代，擁抱遠距工作模式應分成三階段佈署：

應變：IT部門應對各項突發性狀況，加快反應速度及轉型。以今年為例，疫情初期企業需快速反應，執行員工居家工作或分批工作。在設備支援與實際日常作業執行上，必須迅速轉變成移動模式，包括配備行動裝置、內部會議流程的建立及各項行政流程的遠距操作轉變。

適應：企業需開始長遠思考其投資策略與評估市場環境。除了配置移動性高的裝備給員工，讓員工無論身處何時何地都能順暢工作，維持生產力，企業必須就自身IT架構、未來需求與目標，思考必須最優先改善的環節。

重置：財務長與IT部門將會開始就公司未來應進行的投資對內部進行開誠布公的溝通，公司IT佈署將完全重置。審慎評估公司需求後，進行下一步優化重置。讓企業能在未來面對無預警災難時，可以隨時彈性調整工作方式，維持生產力。

在這樣的工作型態轉變下，員工會成為公司最重要的資產，企業將會盡其所能提供正確的工具以提升員工體驗、提高生產力。另一方面，企業也將會減少差旅、不動產等投資，並增加協作工具、高科技的花費。