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看中年輕新創族群聚集！　謝金河點名「此地」為台灣新創數位之都

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▲▼謝金河。（圖／ETtoday資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

近期財信傳媒董事長謝金河提到高雄的發展，他在臉書表示，走到半個多世紀，高雄扮演過很多不同的角色，從60年代為台灣拼出口的加工出口區，到70年代林園石化園區，石油化學大廠齊聚，80年代蔣經國推動十大建設，小港又成鋼鐵重鎭；高雄一度是台灣重工業生產重鎮，也帶來空氣污染，水質不佳的後遺症，現在高雄力拼轉型，是該尋找新定位的時候了！

謝金河首先針對台灣各個城市進行盤點，台灣最有競爭力的半導體產業聚落，從新竹到台中、台南，現在國際大廠來台投資又齊聚雙北，離岸風力發電以彰化、台中為主，生技產業聚落在竹北、南港，軟體產業也聚集在南港。

請繼續往下閱讀...

那麼高雄如何尋找產業拚圖？謝金河指出，產業不斷地向前奔馳，高雄回不去從前，記得在媒體上很久沒有人提到中鋼了，楠梓加工區也不再是傳統產業的加工區，已蛻變成為日月光、楠梓電等大型科技製造業基地，日月光儼然是高雄產業地標，而眾所期待的橋頭科技園區，像一塊白色畫布，正等待新產業來裝填。

謝金河表示，從台灣產業聚落發展來看，高雄很適合成為新創數位聚落，一方面是高雄房價便宜，公司設立或購置住宅，高雄在20到30萬之間，這跟台北百萬起跳，基期不同；二是在前鎭已有智嵗、智冠科技等遊戲產業聚落，駁二藝術特區也有很多年輕新創族群，而衞武營園區也有很大發展空間，這是高雄可以加大的能量。

謝金河提到，更重要的是，高雄有一個別人沒有的銀行，高雄銀行可以蛻變成為新創、小微貸款的利基型銀行。他表示，「如果高雄能點燃年輕人創業熱情，把高雄推向新創數位之都，應該是可以點燃高雄的新生命力！」

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