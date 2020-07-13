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券商營業員「跟著大戶買股」卻賠到斷頭！15年血淚經驗　驚爆只有5%投資人賺錢

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▲▼新冠肺炎疫情延燒，星期一美股上演跳水戲碼，大跌一千多點。受美股大跌影響，台股週二(2/25)一開盤即下跌一百多點，盤中跌勢收斂，盤勢緩步上揚在平盤之下遊走。（圖／記者湯興漢攝）

▲喬哥稱自己15年的營業員生涯中，僅有5%散戶是賺錢的。示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

 記者王曉敏／綜合報導

「其實以技術面來講，那個股票已經不是一個多方型態，可是我們當時就好像被鬼遮眼一樣，想說他們買我們就跟著買。」有20年股市經歷、15年營業員經歷的喬哥，曾2度跟單慘賠到跟老婆拿錢，補股票信用交易維持率。回首以往經驗，他建議投資人，等待趨勢成立後再進場，即有機會成為「5%」賺錢的散戶之一。

《雲端最有錢》主持人邱沁宜上週在個人YouTube頻道節目「宜起上課去」中，請到籌碼K線達人喬哥講述自己的投資經歷。喬哥指出，在自己長達15年的營業員工作期間，投資是賠錢的，主要原因在於，一般投資人無法像大戶那樣持有一檔股票很久的時間，另一方面，並不是每一個作手或每一檔股票都會成功，「很不幸的，我就跟到一檔不成功的作手的股票。」

請繼續往下閱讀...

跟著主力進場　結果踢到鐵板

喬哥在2007年曾跟著「上市櫃大股東」買進遠東銀股票，「哪知道這個股票一路往下跌。」喬哥形容，當時他就好像「被鬼遮眼」一樣，無論旁邊發生了什麼事，就一直跟，並相信它一定會漲，「結果這個股票一路跌到我的維持率被追繳的三到四次。」最後沒錢只好找老婆拿錢幫忙補維持率，但最後還是維持不了，只能斷頭出場。

▼喬哥形容跟單大戶的過程像是被「鬼遮眼」。（圖／翻攝自YouTube／自由女神邱沁宜）

▲▼邱沁宜個人YouTube頻道節目「宜起上課去」,喬哥。（圖／翻攝自YouTube／自由女神邱沁宜）

除此之外，喬哥也曾跟著大戶買進一檔太陽能股票，「從70幾元開始買，漲到80幾元，結果又跌回到60幾元。」喬哥指出，當時大戶並未出場，但自己過去有過多次受傷經驗，擔心不賣後面會跌更多，因此又認賠賣出，結果「大概一年的時間，那支股票漲到145元。」

「我們有時候看這個資訊，你不曉得他到底是要做得很長還是做短線。」喬哥說，「基本上這麼大資金通常是做長的，可是我們營業員有時候在市場久了，看的週期都會看得很短。

如何成為5%賺錢散戶？　買股正確觀念大公開

喬哥指出，做股票不能完全不懂，不能靠「感覺買股法」來買股票。憑感覺做交易最大的缺點即投資人不會有所謂的「認錯機制」，萬一跌了就放著，一套就會套很久。此外，也有些人會以做生意的成本概念來投資股票，「股票一路跌，你一路在買，萬一這股票沒有往上漲的話，這個一抱就會抱很久。」

喬哥稱，在自己15年的營業員生涯中，僅有5%的投資人有賺錢，許多散戶在盤面不對勁時無法第一時間察覺，又不願意認賠殺出。至於要如何避免這種情況，喬哥建議投資人，除非價格已經站上短均線，且方向朝上，否則盤整的時候及趨勢明顯往下時都不要入場。

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