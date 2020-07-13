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必存！網友討論度最高的5張信用卡　一張圖比出好康回饋

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▲▼信用卡示意圖。（圖／記者紀佳妘攝）

▲各家銀行近期陸續公布新回饋方案，引起卡友關注信用卡權益是否有調整。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

時序進入下半年，銀行陸續公布新回饋內容，其中，玉山U Bear卡回饋縮水，引起討論，但也有銀行延續活動、逆勢加碼，像是台新@GoGo卡、台新FlyGo卡、聯邦賴點卡、富邦J卡、永豐幣倍卡，回饋率落在3%至9%之間，且多張回饋無上限，成為網友討論度最高的5張信用卡。

玉山銀行去年推出U Bear卡，主打高額回饋，更被網友列為「神卡」之一，帶動發卡量不斷攀高，但從今年7月起調整信用卡優惠，其中指定網購、超商消費回饋分別從5%、8%，調降至3.8%、5%，引起網友議論紛紛。

請繼續往下閱讀...

一名從事行銷工作的麗莎，因工作關係1個月須需搭高鐵往返台北、嘉義4次，以網路訂購一趟高鐵票2,160元計算，原先U Bear卡回饋108元，但7月後則回饋僅約82元，讓精打細算的她萌生想「剪卡」的衝動。

不過，U Bear卡儘管調整優惠內容，但每月回饋上限一樣維持網購最高600元、超商最高200元，而國內外一般消費仍有1%回饋。對於平常每月回饋超過600元的人而言，原本最高回饋就是6百元，因此調不調降，其實影響並不大。

▲▼2020下半年5張必備神卡比一比。（圖／記者紀佳妘製表）

▲2020下半年5張必備神卡比一比。（圖／記者紀佳妘製表，點圖可放大）

至於下半年又有哪幾張信用卡值得入手？網友點名台新@GoGo卡、台新FlyGo卡、聯邦賴點卡、富邦J卡、永豐幣倍卡等討論度最高，觀察這5張信用卡，回饋率落在3%至9%之間，且多張回饋無上限，但要留意指定條件、活動效期。

台新銀行雙狗卡@GoGo卡、FlyGo卡從7月起提升消費權益祭出最高6%刷卡回饋，其中@GoGo卡友，可享有3大網購（Momo、PChome、蝦皮)、4大行動支付（街口、Line Pay、Pi錢包、台新卡得利錢包）刷卡升級最高6%回饋。

至於旅遊神卡FlyGo，卡友可享國旅優惠，於雙鐵與4大飯店集團（晶華、雲朗、老爺、國賓）消費最高享6%回饋，還能享有飯店房型免費升等；若民眾仍有國外商務洽公的需求須提前訂購機票，使用FlyGo卡訂機票可享5大航空（華航、長榮、國泰、日航、星宇）最高6%回饋，也享海外消費3%無上限回饋。

聯邦賴點卡基本回饋國內一般消費享LINE POINTS 2%、國外消費享LINE POINTS 3%高額回饋，回饋將延展至2021年1月31日，且於2020年9月30日前，使用LINE Pay Money繳納賴點卡卡費，即可再享LINE POINTS 2%回饋，累計最高可達國內4%、國外5%回饋無上限、優惠不間斷。

此外，賴點卡附加的一卡通票證功能同樣享有回饋，全通路自動加值每筆可享LINE POINTS 5點回饋，只要在活動期間，於萊爾富可享LINE POINTS 1%與萊爾富Hi點2倍送，總計2%的高額雙重回饋。

政府推出3倍券掀起一波熱潮，台北富邦銀行的J卡權益也要跟著3倍跳，從7月起J卡選擇LINE POINTS 回饋，國內一般消費回饋將從原本的1%躍升為3%回饋無上限，同時仍保有原日本消費3%回饋無上限，讓用卡變得好簡單、回饋拿得更輕鬆。

此外，北富銀指出，只要在7月1日至31日期間期間，只要以LINE Pay綁定富邦卡至台哥大實體門市或網路門市、MyMusic、myfone等平台進行消費，不限金額最高可享7%回饋，單筆刷卡最高可得LINE POINTS點數100點，每一LINE Pay帳號最高可得300點。

永豐銀幣倍卡7月開始也推出符合3條件可最高享9%回饋，包含外幣存款月平均餘額、臨櫃投保外幣保單單月扣繳單筆金額達20萬元以上，或綁定LINE Pay、Apple Pay等行動支付交易；若都沒有兌換外幣的話，國內消費1%、海外消費2%回饋無上限。

觀察今年信用卡市場，Money101表示，從繳稅季、振興三倍券的信用卡優惠來看，回饋重點大多限定新戶、再加上行動支付（如LINE Pay）等，預期銀行下半年仍將著重於衝新戶數。

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