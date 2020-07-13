快訊／三倍券申購逼近1200萬人次大關　經長：1700萬實體券20日到位

▲「振興三倍券」於本月1日開放預購及綁定數位工具，7月15日發放。（圖／翻攝自振興三倍券官網）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券預購今（13）日開放第13天，依據經濟部統計，截至今天上午11時為止，上官網申購的民眾已突破1195萬5984人次，已逼近1200萬人次大關；針對八成六民眾選擇紙本券，經濟部長王美花表示，政府已追加趕印實體券達1700萬份，預計本月20日就能到位。

依據經濟部統計，目前紙本預購共1036萬7804人，透過官網預購者有54萬0411人，選擇四大超商預購的有982萬7393人；至於數位綁定共158萬8180人，含信用卡106萬8967人，電子票證20萬4631人，行動支付31萬4582人。

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為衝刺數位綁定人次，經濟部官員指出，台灣Pay綁定三倍券原本可獲得滿額禮300元、首刷禮100元，合作店家回饋20%、最高600元以及三倍券抽大獎，最大獎為百萬汽車；加碼之後早鳥禮300元，首刷禮100元，加上店家回饋最高600元，合計最高優惠將有1500元。

另外，振興三倍券即將在7月15日上路，傳統市場及夜市也積極響應，經濟部中部辦公室也宣佈再加碼，推出「振興三倍券超值包好康！再抽市集抵用券！」活動，希望再衝刺申購人次。

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