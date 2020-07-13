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2年共同體生活！中非小姐妹「腦後黏在一起」　歷經18hrs手術…成功分離

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▲手術示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲手術示意圖。（圖／Pexels）

實習記者蘇頌婷／綜合報導

大多數連體嬰分離手術案例都是「頭頂相連」，遇到這樣的情況，讓醫師也感到充滿挑戰性！中非共和國（République centrafricaine）一對2歲連體雙胞胎女嬰，出生時整個顱腦後部及重要的血管都相連在一起。由於情況複雜，在經過2年的手術規劃，及30名醫生和護士的共同努力，最後終於順利將連體部位分離。

據《CNN》報導，這對連體雙胞胎從小頭顱後部相連，共用重要的血管。醫生為實施手術，將近計劃了兩年，並運用3D成像和神經刺激技術， 先做了去年5、6月的兩場手術，幫助雙胞胎製造獨立的靜脈引流系統，更在今年進行最後長達18小時的分離手術，在義大利成功分離姐妹倆。

參與手術的神經外科主科馬拉斯（Carlo Marras）表示，醫療團隊盡一切努力要讓手術成功，「這是一次激動人心且奇妙的經歷」。手術之後，馬拉斯與醫療團隊舉行記者會，對外公布這對雙胞胎分離手術成功，大腦功能完好無損，並且未來還可以像一般小孩一樣學習和玩耍。

雙胞胎母親也表達對醫療團隊的感謝，她表示，如果當時和女兒們留在非洲，不知道會有什麼的命運，希望能夠得到教皇弗朗西斯（Pope Francis）的洗禮，「我的女孩們現在可以平安長大，好好讀書，成為醫生去救助更多的小孩了。」

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