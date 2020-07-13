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《歡樂合唱團》娜雅劇中戀人Twitter要求加入搜救：將盡可能提供協助

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▲美劇《歡樂合唱團》女演員海瑟．莫里斯（Heather Morris）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美劇《歡樂合唱團》女演員海瑟．莫里斯（Heather Morris）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者王詩晴／綜合報導

美劇《歡樂合唱團》（Glee）女星娜雅·里維拉（Naya Rivera）自上周三（8日）從湖裡消失、留下4歲兒子獨自在船上至今尚未被尋獲，警方推測其已溺死於湖中。當大家已經快失去希望時，娜雅同劇女演員海瑟．莫里斯（Heather Morris）於Twitter上發文要求加入搜救團隊。

海瑟於《歡樂合唱團》中扮演Brittany S. Pierce一角，在劇中為娜雅所飾演的Santana Lopez的摯友與戀人，2人也因此在劇外產生了濃厚的友誼。所以當加州（California）文圖拉縣（Ventura County）當地警方宣布他們將在星期日（12日）早上恢復搜索娜雅時，海瑟表示她和娜雅其他朋友將盡可能提供協助。

海瑟在Twitter中回應文圖拉縣警方搜救推文，「我的名字叫海瑟．莫里斯，我是娜雅的密友和同事，我與一群朋友希望能參與在皮魯湖（Lake Piru）的營救任務。我知道您的團隊正在盡其所能，但是我們感到無助，無能為力，並希望可以任何方式提供協助。我今天已發訊息給了救援和航空部門“我知道您的團隊正在盡其所能，但是我們感到無助，無能為力，並希望以任何方式提供幫助。我今天已發訊息給救援和航空部門，明天我將再次致電。謝謝您。」
 

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