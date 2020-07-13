想爽中威力彩16.2億有秘訣！　彩券行曝這5種選號最熱門

▲威力彩頭獎已連槓43期，今晚頭獎上看16.2億元，吸引許多民眾前來試手氣。（圖／飛來發彩券行提供）

記者紀佳妘／台北報導

連續43期頭獎槓龜的威力彩，今（13）日晚間將再度開獎，頭獎金額上看16.2億元，若有一名幸運兒獨得，不僅是今年單注最高獎金，也是第4屆以來第5高、第3屆以來第6高，想一圓發財夢的民眾還有機會試試手氣。

威力彩頭獎已連續43期槓龜，連槓期數為第3屆以來第3高，依照目前銷售金額估算，台灣彩券公司表示，本期預估銷售5億元，頭獎累積金額上看16.2億元，如有1注獨得，單注獎金為今年最高、第4屆以來第5高、第3屆以來第6高。

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彩迷最為關注哪些號碼最熱門？根據台灣彩券公司統計，威力彩從2008年上市以來，第一區最熱門的號碼是「24」，共開過244次，其次為「04」，各開出226次，再者是「03」，共開過224次；最冷門的號碼則為「09」，一共開過167次，其次則是「02」、「32」，各開過180、187次。

統計也指出，第二區最常開出的獎號為「05」，共開過177次，而最不常開出的則為「01」，僅開出過155次。

飛來發彩券行也觀察到，過去以電腦選號中大獎的比例約7成左右，但近期越來越多人偏好自己選號，最常見共有5種方式，除了上述台彩統計的冷熱門號碼可參考外，更多以生日、生肖、身分證、車牌等數字來選填，整體來看，在頭獎金額持續增高下，預估買氣可望挑戰5成。

舉例來說，有一名買彩券的民眾透露自己的選號方式，在路上看到喜歡的車牌號碼，或是覺得摩托車騎過去很吵，就將喜歡或討厭的車牌數字作為買威力彩的號碼，希望靠著一張彩券大翻身。