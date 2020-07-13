「實際利率」怎麼算？簡單1公式避免吃大虧　理財顧問再曝2神工具一鍵就算出

▲先搞懂如何計算「實際利率」，比較可以避免自己吃大虧。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

投資理財可說是現今社會不可或缺的一項技能，然而許多人卻因不夠了解，導致明明已經吃虧了，卻還以為自己撿到便宜。獨立理財顧問米克先生（Mick）先前表示，搞懂怎麼計算「實際利率」是非常重要的，學會以後，才不用每次都靠運氣理財，更不必任人宰割。

米克先生在IG「mick_wang0811」上，用4張圖，就讓投資人搞懂「利率怎麼算」。他在圖片中寫道，如果不懂得如何計算利率，將會搞不清楚貸款的實際利率，就算被放高利貸也渾然不知，再者則是會看不懂商品的實際利率，明明對方只給出一點點的小利息，卻還以為自己賺到了。

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米克先生透過Excel常用函數「Rate」來教學利率如何計算，只要在Excel上打出「=Rate(期數,每期金額,現值,期末金額)」，就可以輕鬆得到答案，要特別注意的是，因為每期金額是「存」出去，因此必須在公式中加上「-號」。

▲▼米克先生舉例如何計算實際利率。（圖／米克先生授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

米克先生舉了2個例子：

1、小葶今年26歲開始購買了一個理財工具，預計每年存入11萬元，65歲時累積至1062萬元，請問此理財工具提供幾%報酬率？

=Rate(39,-110000,0,10620000)

=4.29%

【註】：期數39為65歲減去26歲的年數

2、小林創業開公司，想好友借款500萬，期限30年，每月攤還2萬元，請問這個貸款年利率多少？

=Rate(360,-20000,5000000,0)

=0.216%

【註】：期數360為30年乘以12個月，因此得出的數據為月利率

0.216%x12=2.59%（年利率）

米克先生最後也推薦了2樣能夠快速計算出實際利率的工具，分別為手機APP「聰明貸款」，以及網路就可直接搜尋到的「IRR計算機」。只要透過上述的3種方式，就更能避免選錯理財商品，也更不易吃大虧。

▼APP「聰明貸款」也可以輕鬆計算實際利率。（圖／翻攝自Google Play商店）