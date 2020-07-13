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「實際利率」怎麼算？簡單1公式避免吃大虧　理財顧問再曝2神工具一鍵就算出

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▲▼存錢、理財示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲先搞懂如何計算「實際利率」，比較可以避免自己吃大虧。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

投資理財可說是現今社會不可或缺的一項技能，然而許多人卻因不夠了解，導致明明已經吃虧了，卻還以為自己撿到便宜。獨立理財顧問米克先生（Mick）先前表示，搞懂怎麼計算「實際利率」是非常重要的，學會以後，才不用每次都靠運氣理財，更不必任人宰割。

米克先生在IG「mick_wang0811」上，用4張圖，就讓投資人搞懂「利率怎麼算」。他在圖片中寫道，如果不懂得如何計算利率，將會搞不清楚貸款的實際利率，就算被放高利貸也渾然不知，再者則是會看不懂商品的實際利率，明明對方只給出一點點的小利息，卻還以為自己賺到了。

請繼續往下閱讀...

米克先生透過Excel常用函數「Rate」來教學利率如何計算，只要在Excel上打出「=Rate(期數,每期金額,現值,期末金額)」，就可以輕鬆得到答案，要特別注意的是，因為每期金額是「」出去，因此必須在公式中加上「-號」。

▲舉例。（圖／米克先生授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲▼米克先生舉例如何計算實際利率。（圖／米克先生授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲舉例。（圖／米克先生授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲舉例。（圖／米克先生授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

米克先生舉了2個例子：
1、小葶今年26歲開始購買了一個理財工具，預計每年存入11萬元，65歲時累積至1062萬元，請問此理財工具提供幾%報酬率？
=Rate(39,-110000,0,10620000)
=4.29%
【註】：期數39為65歲減去26歲的年數

2、小林創業開公司，想好友借款500萬，期限30年，每月攤還2萬元，請問這個貸款年利率多少？
=Rate(360,-20000,5000000,0)
=0.216%
【註】：期數360為30年乘以12個月，因此得出的數據為月利率
0.216%x12=2.59%（年利率）

米克先生最後也推薦了2樣能夠快速計算出實際利率的工具，分別為手機APP「聰明貸款」，以及網路就可直接搜尋到的「IRR計算機」。只要透過上述的3種方式，就更能避免選錯理財商品，也更不易吃大虧。

▼APP「聰明貸款」也可以輕鬆計算實際利率。（圖／翻攝自Google Play商店）

▲聰明理財APP。（圖／翻攝自Google Play商店）

 
 
 
 
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投資理財是我認為眾多技能裡面你絕對必要學的一項，也是最需要獨立思考的其中一項。 但如果你不懂得實際利率怎麼去計算，就像是觀光客走入旅遊景點一樣，你以為你挑得滿手高CP值禮物，大獲全勝，實際上你只是被商家狂宰的羔羊。如果真能挑到貨真價實的商品，只能靠人品去賭賭看能否遇到良心商家。 而懂得學會計算利率，是避免被宰的第一個技能。 資訊落差越大的行業，中間銷售的機構與個體，越有機會從中獲利。 我第一次學習財務時，老師隨便拉出一個機車代辦貸款表出來的時候我不禁傻了眼，哇靠...原來天天都有這麼多人購買了商品支付超高的利息確渾然不知。 幫越來越多客戶剖析手中商品更嚇呆了，絕大多數人都被看似美好的利率吸引，但實際計算出來卻又不是這麼一回事。 禮品買貴了，你可以抱著我「花錢買開心」的心態一笑置之，但如果是買錯一個理財商品，時間已經3年、5年，甚至超過10年呢？ 對，你可以解約，但你追不回你的青春，但你流失的那幾年就是無法在用複利為你創造一次收入。 選對理財商品的重要性程度不下於選對伴侶，畢竟都會在你生命中陪伴你很長一段時間，也會影響很深的層面。 那你還有理由不好好學習嗎？ 同學們，珍藏起來！

米克先生 Mick｜獨立理財顧問（@mick_wang0811）分享的貼文 於 張貼

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