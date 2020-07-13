索尼砸2.5億美元收購Epic Games 1.4%股份

▲索尼（Sony）砸2.5億美元收購Epic Games。（圖／路透）

記者林鼎閎／綜合報導

據外媒報道，索尼 (Sony)近日戰略投資2.5億美元收購Epic Games 1.4%的股份，此項投資使Epic Games市值達到178.6億美元。

通過索尼在娛樂產業以及技術產品的領先以及Epic的社交娛樂平台和快速發展的數位娛樂領域之間擴大了合作，這將為消費者和該產業帶來不同的體驗與價值。

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而Epic CEO Tim Sweeney對媒體表示，「索尼和Epic的業務都建立在創造力和技術的交叉點上，我們都希望能營造實時3D社交體驗，這將使遊戲、電影和音樂的融合。我們將共同努力，為所有消費者和內容創造者提供一個更加開放且門檻更低的數字生態系統。」

雖然雙方表示此次投資代表著更深度的合作關係，但Epic官方向媒體證實，這並不意味著Epic遊戲產品將由索尼主機獨佔。

此前，索尼和Epic已經密切合作多年，Epic今年5月公布虛幻5引擎時，發布了一段運行在PS5實際上的技術Demo。當時Epic CEO Tim稱，雙方正共同合作研發PS5的存儲架構。

騰訊曾於2013年以3.3億美元的價格收購Epic Games 40%的股份，從那時候到現在，Epic的價值已經增長許多，很大程度上受益於Fortnite的助力，據報導，Fortnite於今年4月獲得了4億美元的收入。按此推斷，Epic Games的估值在8年間翻了21.6倍。