公司倒閉被欠薪怎麼辦？　勞保局有這基金替勞工撐腰

▲勞保局有墊償基金替勞工撐腰。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

今年初以來，全球經濟受新冠肺炎(COVID-19)嚴重衝擊，部分廠商甚至因此歇業、倒閉，勞工也可能因此拿不到薪資，更不用說拿到資遣費了。對此，勞保局指出，勞工朋友可以放心，如不幸發生公司倒閉欠薪，還有積欠工資墊償基金的保障。

勞保局指出，積欠工資墊償基金是由全體適用《勞動基準法》雇主每月按僱用勞工投保薪資總額萬分之2.5提繳所集結而成的基金，當雇主因歇業、清算或宣告破產前6個月內，有積欠勞工依勞動契約應給付的工資。或者依《勞動基準法》應給付（舊制）的退休金、資遣費及依《勞工退休金條例》應給付（新制）的資遣費，合計在6個月平均工資之數額內，經向雇主請求而未獲清償的部分，勞工得向勞保局申請墊償，再由勞保局向雇主追償。

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勞保局統計，該基金設立以來截至今年5月底，受益勞工達7萬2,880人，累計墊付金額計64億4,890萬餘元。

勞保局提醒，一旦發現公司有積欠工資、退休金或資遣費之情形時，可立即向公司所在地的勞工行政主管機關尋求協處，由當地主管機關介入瞭解並掌握事業單位的營運狀況，同時請雇主出具無法清償的證明，將有助於申請認定事業單位歇業及後續墊償的申請。

如果雇主有行蹤不明的情況時，除先請當地主管機關開具事業單位符合歇業事實的證明之外，應儘速循司法途徑取得相關債權的確定證明文件，以作為日後申請墊償的憑據。

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