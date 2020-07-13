影／唐鳳開講「數位三倍券綁起來！」　業者再加碼、部分優惠不限名額

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券紙本預購昨（12）日截止，為衝刺數位綁定人數，經濟部請來最強IT大臣、行政院政務委員唐鳳現身開講，在眾家業者端出加碼方案後，部分加碼禮已不限名額，像是台灣Pay首刷禮不限名額，相關優惠最高回饋可達1500元，邀請尚未申購三倍券的民眾「數位綁起來！」

▲台灣Pay綁定三倍券合計最高優惠將有1500元。（圖／兆豐銀提供）

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經濟部官方臉書粉絲專頁釋出最新影片，請來號稱「無所不在」的最強IT大臣唐鳳開講，當台灣人腦波被控制時，只記得三倍券數位綁定，包括行動支付、電子票證及信用卡三種領取方式，只要上業者的平台登錄，不必排隊就可以輕鬆綁定。

針對數位三倍券的加碼優惠，官員舉例，台灣Pay綁定三倍券原本可獲得滿額禮300元、首刷禮100元，合作店家回饋20%、最高600元以及三倍券抽大獎，最大獎為百萬汽車；加碼之後早鳥禮300元，首刷禮100元，加上店家回饋最高600元，合計最高優惠將有1500元。

經濟部官員表示，數位三倍券不僅不用排隊就能綁定，還有各家業者的加碼方案可將優惠放大，民眾可以多看多比較各種支付方式，改綁定最優惠的方案，回饋金也能存在帳戶裡，使用時間也沒有限制。

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