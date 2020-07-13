散戶平均每日賠1.8億！虧損5原因曝光　關鍵在「心態」：感覺賺錢以為高收益

▲投資一定有風險，通常不會有賺無賠。（示意圖／取自Pixabay）
記者曾筠淇／綜合報導
現今社會中，如果只單單仰賴薪水，其實很難存到錢，因此適當的理財、投資就變得格外重要。許多人剛踏入投資這塊領域後，會因「5大原因」虧損，以台股來說，散戶平均每日都會賠給法人新台幣1億7800萬元，獨立理財顧問米克先生（Mick）日前就提到，「討論技術」是目前的主流，不過個人「心態」則是投資成敗的關鍵。
米克先生在IG「mick_wang0811」上發文分析「散戶虧損的5大原因」，第一是「恐懼心理」，因為股價太高，導致「不敢進場」，或是因為該產業太飽和，導致「不敢投入」，最後投資又因後悔而不願意停損，因此導致自己明明什麼都知道，卻什麼都做不到。
第二是「感情用事卻不理性分析」，當感性大於理性時，往往難以做出正確、合適的決策，因此如果情緒大於數據，就容易虧損；第三是「過度聽信別人想法」，投資人往往只聽別人的看法，而沒有能力獨立分析、驗證，這樣等於只是靠運氣賺錢，米克先生也直稱，「靠運氣賺的錢都會靠實力輸光」。
▲投資人如果不做紀錄，往往會出現「感覺有賺錢」的錯覺。（示意圖／取自Pixabay）
第四是「不斷變換」，不斷變換操作工具、不斷變換投資標的可說是沒耐心或想投機的行為，因為希望「押對一次富貴一世」，所以急躁的想快速贏得報酬，忽略累積的重要性，因此也會只看見「不費力」的一面，終究難以成功。
第五則是「不做紀錄」，如果沒有做紀錄就容易產生高收益的錯覺，許多人都會認為「感覺」賺錢比實際賺錢更重要，因此沒有好好面對自己的績效，事實上，實際投入投資市場的報酬也很容易比放在定存低，唯有投資人願意面對數據、不高估自己後，才有辦法真正成長、成功。
米克先生整理了5項投資失利的原因，而最主要的關鍵就在於「心態」，因此適時的調整才能有助於投資人轉虧為盈。
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為什麼你投資總是虧錢？ . 原因在貼文，自己看（喂！開玩笑的） 在台股，平均每天散戶都會輸給法人1億7千8百萬新台幣，到底為什麼？ . 我一直相信，能夠把自己生活過好的人，事業、投資都不會過得太差。當討論技術已經成為主流，卻總是有大批的人忽略心態才是宰制一切的根本。 . 投資會因為「股價太高不敢進場」，你就會因為「那個產業太飽和不敢投入」。投資會因為「後悔卻不願停損」，你就會被各種「我知道但做不到」拖累人生。 . 總是感情用事而不理性分析的人，這需要補充嗎？這種人的專長就是把人生搞砸，一次又一次的那種。投資也是。 . 而聽別人明牌就亂買甚至All in的人，贏了不值得驕傲。沒有獨立思考跟驗證能力的人，到哪都只能當韭菜薯條，欠割又欠炸。 #靠運氣賺的錢都會靠實力輸光 . 急躁的人，本來就很難成就大事，不斷變換工具說好聽是「沒耐心」，說穿了就是「想投機」，希望能夠「押對一次富貴一世」，然後左換右換總覺得有適合自己又能快速創造報酬的機會。殊不知每個偉大的成就與財富，都是累積而來。你現在看到一個人越不費力，他背後的付出越努力。但你只喜歡看「不費力」也只想看「不費力」的部分而已。 . 不做紀錄的「高收益錯覺」，比你想像嚴重太多了。相信我，很多人真的認為我「感覺」賺錢，比「實際」賺錢更重要，否則他應該好好面對他的績效。實際投入投資市場，報酬比放定存低的比比皆是。真實面對數據化後的自己，才有成長的空間。過度高估自己，永遠是人類最大的問題之一。 #高收益錯覺 . 你認為還有什麼問題我沒說到的嗎？歡迎一起補充！ . 如果你身邊也有朋友有這些投資問題，標記他，讓他來好好看看吧！ #散戶 #投資 #理財 #虧損原因