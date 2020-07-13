日40歲美艷「正太控」人妻揪14歲國中生「自宅嘿咻」　無視丈夫孩子都在家！

記者張方瑀／編譯

日本神奈川縣一名40歲的「正太控」人妻，因為熱愛青少年的外型，竟然在丈夫、小孩都在的情況下，和一名14歲的國中生在家中發生「淫亂行為」。全案曝光後目前該名人妻已經被依違反青少年保護條例逮捕，而周圍鄰居也指出，本來就常常會有國高中生在該住宅出入。

日本《週刊女性PRIME》報導，現年40歲的北條真帆和丈夫、小學2年級的孩子一起住在神奈川縣橫濱市，不過她卻在6月14日早上7時許，和一名年僅14歲的國中生在自家發生「淫亂行為」，而當時她的丈夫和孩子竟然也都還在家中。

北條真帆遭到逮捕後坦承與國中生發生關係，卻也表示，「我們是在家裡發生性行為的，雖然對方的長相與個性都是我的類型，但沒有戀愛的感覺。」據了解，除了這次曝光的事件以外，北條真帆已經犯下多次類似罪刑，目前她已依違反青少年保護成長條例遭逮捕，全案正在調查中。

根據附近鄰居表示，北條一家是去年春天搬到該處，但時不時就會有許多中學生聚集，「每天都會有中學生聚集在他們家門口的道路上，騎著摩托車爬徘徊到深夜，抽菸、喧嘩、亂扔垃圾，已經向派出所說過了，卻沒什麼效果。」就連鄰居跟北條的先生抱怨，狀況也無改善。

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