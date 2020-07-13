　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

亞諾法新冠肺炎快速檢測試劑　已取得歐盟CE-IVD認證接獲訂單

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼哈薩克,新冠肺炎（圖／路透社）

▲新冠肺炎疫情全球仍嚴峻。（圖／路透社）

記者姚惠茹／台北報導

亞諾法（4133）今（13）日宣布，新冠肺炎IgM IgG快速檢測試劑已取得歐盟CE-IVD認證，並接獲訂單，可檢測人體內IgM和IgG抗體，以判斷是否感染新冠肺炎，相較N核蛋白或RBD片段蛋白擇一使用，為單一靶向設計，使用雙重靶向蛋白可以提高檢測靈敏度。

亞諾法表示，IgM IgG快速檢測試劑使用兩種新冠肺炎重組蛋白，包括N核蛋白（Nucleocapsid Protein）和S棘醣蛋白（Spike protein）中的結構區域RBD片段蛋白，作為人體內IgM和IgG抗體檢測的雙重靶向，其投入的研發深度，為該產品成功開發後的競爭優勢。

請繼續往下閱讀...

亞諾法指出，其他新冠肺炎IgM IgG快速檢測試劑廠商中，Roche和Abbott為使用N核蛋白作為靶向，而Siemens和Beckman Coulter則使用RBD片段蛋白作為靶向，但新冠肺炎的N核蛋白相較於SARS、MERS和引發普通感冒的各類冠狀病毒中的N核蛋白，蛋白序列相似度低，交叉反應也較低。

亞諾法說明，新冠肺炎RBD片段蛋白是S棘醣蛋白中的一部份片段，並在冠狀病毒之間同樣具有較低的交叉反應，患者康復時產生的中和抗體為靶向S棘醣蛋白中的RBD片段蛋白，然而並非所有靶向RBD的抗體均為中和性抗體，判斷是否為新冠病毒中和性抗體需要透過其他進一步的驗證測試。

亞諾法補充，新冠肺炎疫情快速升溫，RT-PCR分析已成為世界各地的標準檢測方式，初次感染新冠肺炎的患者，體內病毒引發的免疫反應會於感染後二週產生IgM抗體，四週內產生IgG抗體，體內抗體量的提升可發現病毒含量的下降。

亞諾法強調，然而新冠肺炎RT-PCR檢測陰性者無法完全排除沒有感染的可能性，特別是在如果持續有感染的跡象和症狀下，所以IgM IgG抗體的檢測是辨別和隔離患者，以控制新冠肺炎疫情的輔助檢測方式。

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你換1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／葉金川開車遭追撞「車尾全爛」　緊急送醫
40歲美魔女人妻揪14歲國中生「家裡嘿咻」　丈夫孩子都在
情侶摩鐵激戰聞臭味…掀床墊驚見女裸屍！12組客與屍共眠
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／唐鳳開講「數位三倍券綁起來！」　業者再加碼、部分優惠不限名額

市場傳出大戶出貨！合一、中天開盤跌停　生技股一片綠油油

亞諾法新冠肺炎快速檢測試劑　已取得歐盟CE-IVD認證接獲訂單

馬斯克躍全美最高薪CEO！177.69億元薪酬海放庫克

新台幣開盤升值0.3分　以29.610元開出

台積電領漲！台股早盤上漲逾百點　指數重回12100點關卡

3步驟挖出「成長股」　小職員10年百萬本金滾出千萬資產！

三倍券4大超商15日「限時段領取」！估前3天最尖峰　3波時間表出爐

台股發燒！數位帳戶利息是證券交割戶20倍　遠銀吸引數億資金停泊

3個月賺650萬！他新冠股災「all in台積電」曬證明　網全跪了：來朝聖

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

男女擋路攔轎！白沙屯媽停20秒 下秒「甩尾繞路」信徒：有個性

熱狗狠評《DD52》青春女團：尷尬！　「像小屁孩在操場叫叫跳跳」選手全變臉

最帥背影！所長抱3歲童找回家路 沿途暖問：是這裡嗎...網全讚爆

捷運超臭、走路快爆又自以為是？ 中南東鄉民「群戰天龍」開噴台北

獲獎後沒工作！當駐唱挺過低潮期　動力火車：不曾忘記對音樂的熱情

影／唐鳳開講「數位三倍券綁起來！」　業者再加碼、部分優惠不限名額

市場傳出大戶出貨！合一、中天開盤跌停　生技股一片綠油油

亞諾法新冠肺炎快速檢測試劑　已取得歐盟CE-IVD認證接獲訂單

馬斯克躍全美最高薪CEO！177.69億元薪酬海放庫克

新台幣開盤升值0.3分　以29.610元開出

台積電領漲！台股早盤上漲逾百點　指數重回12100點關卡

3步驟挖出「成長股」　小職員10年百萬本金滾出千萬資產！

三倍券4大超商15日「限時段領取」！估前3天最尖峰　3波時間表出爐

台股發燒！數位帳戶利息是證券交割戶20倍　遠銀吸引數億資金停泊

3個月賺650萬！他新冠股災「all in台積電」曬證明　網全跪了：來朝聖

替吳淑珍慶70大壽！陳致中PO溫馨合照「陳幸妤也入鏡」…親曝母健康狀況

戴維斯跟進詹皇「球衣背後不用反歧視標語」　AD捍衛他的姓氏

百億高雄車站都更案加持　區域新案單價坐2望3

臉不見了！　台南浪浪疑遭潑酸「全身80%潰爛」...搶救1天宣告不治

洋基自家打線也沒轍　王牌柯爾隊內賽狂送9K

硬上還不夠…狼父威逼親生女兒接客賺錢20人↑　她崩潰揭發獸行！

紓解人潮！唐鳳開啟「腦波控制」　看完只記得「三倍券數位綁定」

藍營狂打「口譯哥條款」　蘇貞昌斥扭曲：聘約人員跟公務員完全無關！

馬凱／孰令世界落入不公不義？

當咖哩遇上紅茶！「鶴茶樓X佐藤咖哩」聯名限定飯登場　平日只有晚上吃得到

直擊「低胸魚販」阿澎網友暴動　母親：還沒看過她交男朋友！

財經熱門新聞

股災all in台積電　3個月賺650萬

經濟部：三倍券晚點領將有優惠

3步挖出成長股　小職員10年滾千萬資產

過來人曝「50萬存款是大關」　釣出老鳥經驗談

三倍券預約破1159萬人　前3天人潮尖峰

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

25歲女月薪37K「看PTT年薪都破百」好焦慮！

她26歲存到第一桶金　10點理財好習慣曝光

台股萬二還能存股？不敗教主2建議

台灣Pay綁三倍券消費地圖首度大公開

數位帳戶取代證券交割戶　利息、獲利雙頭賺

為家人踏進法拍　財金教授買屋賺錢術大公開

金控上半年獲利出爐　5金控獲利破百億元

過來人曝「經濟拮据好朋友」！

更多熱門

相關新聞

硬闖台大兒醫　男嗆保全：不會去查？

硬闖台大兒醫　男嗆保全：不會去查？

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但要前往醫院探病，仍要出示掛號單或是上網登錄。不過，一名白衣男子日前因為沒有拿出掛號單就想進入台大兒童醫院，被保全攔下一度氣到跳針狂罵「不會去查嗎？」最後還是沒有被放行，這才放棄硬闖，重回車上拿取陪病文件。

新冠病毒只是惡作劇！　30歲男爽玩「新冠派對」死亡

新冠病毒只是惡作劇！　30歲男爽玩「新冠派對」死亡

WHO代表團「不訪查武漢研究所」

WHO代表團「不訪查武漢研究所」

道奇守護神簡森全家都確診

道奇守護神簡森全家都確診

隔離區村民包圍防疫團隊　朝車內狂咳嗽

隔離區村民包圍防疫團隊　朝車內狂咳嗽

關鍵字：

亞諾法新冠肺炎快速檢測試劑

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

股災all in台積電　3個月賺650萬

11歲女頭痛趴書桌亡！父母抱屍求救…醫見屍斑傻

八點檔天王爆吃軟飯！

摩鐵激戰聞到臭味　掀開床墊驚見女裸屍

威爾史密斯老婆認婚外情！曝始末

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

丈夫車禍失憶！美女醫聽症狀嚇壞

柴犬掉進「無限深淵」抓邊緣皺眉

切除蚊子1器官　牠竟吸血到腹部爆裂

車庫出現神秘卵！他竟養成摩斯拉

威力彩飆16.2億！5星座「財運爆棚」

熊熊驚爆翻臉成語蕎！互嗆心機重

5年來影響生活！她發36歲送養文

即／觀音山自撞車禍！20多歲女慘死

更多

最夯影音

更多
鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ

鄭元暢揪好友做菜先倒酒、吹冷氣　許瑋甯大翻白眼：根本就在瞎搞ＸＤ
宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

宥勝揪「懼高症」阿滴登孝子山！　蕾媽擔心：他會被你弄死ＸＤ

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

林依晨哀慟「下輩子健康平安」　李威一身黑送別《秘密花園》楊冠玉導演

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

女叫熊貓外送用1招「爽吃霸王餐」　連吃11天！老闆娘怒：給過妳機會

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

曾之喬「演戲愛上辰亦儒」忍2個月開把　許瑋甯笑虧：一兩個月算短耶！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面