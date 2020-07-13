亞諾法新冠肺炎快速檢測試劑　已取得歐盟CE-IVD認證接獲訂單

▲新冠肺炎疫情全球仍嚴峻。（圖／路透社）

記者姚惠茹／台北報導

亞諾法（4133）今（13）日宣布，新冠肺炎IgM IgG快速檢測試劑已取得歐盟CE-IVD認證，並接獲訂單，可檢測人體內IgM和IgG抗體，以判斷是否感染新冠肺炎，相較N核蛋白或RBD片段蛋白擇一使用，為單一靶向設計，使用雙重靶向蛋白可以提高檢測靈敏度。

亞諾法表示，IgM IgG快速檢測試劑使用兩種新冠肺炎重組蛋白，包括N核蛋白（Nucleocapsid Protein）和S棘醣蛋白（Spike protein）中的結構區域RBD片段蛋白，作為人體內IgM和IgG抗體檢測的雙重靶向，其投入的研發深度，為該產品成功開發後的競爭優勢。

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亞諾法指出，其他新冠肺炎IgM IgG快速檢測試劑廠商中，Roche和Abbott為使用N核蛋白作為靶向，而Siemens和Beckman Coulter則使用RBD片段蛋白作為靶向，但新冠肺炎的N核蛋白相較於SARS、MERS和引發普通感冒的各類冠狀病毒中的N核蛋白，蛋白序列相似度低，交叉反應也較低。

亞諾法說明，新冠肺炎RBD片段蛋白是S棘醣蛋白中的一部份片段，並在冠狀病毒之間同樣具有較低的交叉反應，患者康復時產生的中和抗體為靶向S棘醣蛋白中的RBD片段蛋白，然而並非所有靶向RBD的抗體均為中和性抗體，判斷是否為新冠病毒中和性抗體需要透過其他進一步的驗證測試。

亞諾法補充，新冠肺炎疫情快速升溫，RT-PCR分析已成為世界各地的標準檢測方式，初次感染新冠肺炎的患者，體內病毒引發的免疫反應會於感染後二週產生IgM抗體，四週內產生IgG抗體，體內抗體量的提升可發現病毒含量的下降。

亞諾法強調，然而新冠肺炎RT-PCR檢測陰性者無法完全排除沒有感染的可能性，特別是在如果持續有感染的跡象和症狀下，所以IgM IgG抗體的檢測是辨別和隔離患者，以控制新冠肺炎疫情的輔助檢測方式。

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