賠錢想收手！碰股票後爆出後遺症「每天都想看盤」　他笑曝：戒不掉了

▲原PO笑說，碰過股票後每天都想看盤。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

投資雖然有風險，但若是有賺錢，一定讓人會想繼續嘗試。有網友在論壇《Mobile01》發起討論「碰過股票就沒辦法不碰了怎麼辦啊？」說他以前怕賠錢就沒買過股票，最近則是買賣過，有賺但又賠錢，本來想收手，但看到飆股還是會手癢，笑說好像戒不掉了，而且每天都想看盤，求助他該怎麼辦。

這位網友文中表示，他以前因為怕賠錢，沒買過股票，「最近因為買賣過股票，有賺，又賠，本來想收手的，可是看到飆股還是會手癢想買啊！」並說看到股票上上下下的，就會覺得刺激、心跳加速，「請問各位該怎麼辦啊？好像戒不掉了，每天都想看盤。」

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看到貼文後，其他網友紛紛留言笑說，「不用戒，想看盤又不用花錢，也不會賺錢與賠錢，為退休後鋪路」、「樓主還年輕，碰股票比碰毒品好，我碰股票40歲就不上班了，碰毒品就完了」、「你可以看股票也可以下單，只要你去證券公司，設每日交易額不能超過900元就好，一張股票最低也要1000元，所以會委託失敗。」

還有人分享經驗，「期待1-5想看盤，六日反而很無聊沒事做」、「找股價比較低的ETF，或股票零股買一張，或零股慢慢存，虧的會比較少」、「戒不掉就每天看啊！除非之後都不進場，不然還是有空就看，不然盤感還是有差」、「小妹也有這種困擾。覺得如果不影響生活，經濟，身體太多，又戒不了，就享受它。」