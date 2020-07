影／蝗蟲風暴襲捲印度！漫天飛行沙沙作響...葉子翻開都是蟲

▲這是印度今年第二次遇上蝗災。(圖/翻攝自推特/@Mazharfarooqui)



記者崔子柔/綜合報導

印度除了飽受新冠肺炎影響,這過去3個月內同時受到27年來最嚴重的蝗災,昨日有網友在推特PO出天空布滿密密麻麻蝗蟲的影片,農作物上也被牠們塞得完全沒有空隙,看了相當觸目驚心。

綜合外媒報導,起源於東非的「沙漠蝗蟲」蝗災,經過中東、巴基斯坦攻進印度多個邦,目前已侵入北方邦的首都勒克瑙(Lucknow)及錫塔布爾縣 (Sitapur)等處,當地民眾用碗、盆等各種器具敲擊作響,試圖阻止蝗蟲飛入,但效果相當有限。

原PO在推特分享哈里亞納邦的災情,影片中可見,蝗蟲布滿所有葉面,還不斷發出「沙沙聲」,不少印度網友看了都說「這情況已經失控了」。

locust swarm attack in our village in up. Tehsil-misrikh/village name-barsandhia.Please do something either all of our crops will be destroyed in a very short period.we got blisters in our hand beating plates to get rid of them.@AgriGoI @nstomar @UPGovt @Uppolice #LocustsAttack pic.twitter.com/K3kco5XGUv