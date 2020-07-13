影／蝗蟲風暴襲捲印度！漫天飛行沙沙作響...葉子翻開都是蟲

Locust attack in Lucknow. This is from Dubagga, courtesy Mohd Idrees pic.twitter.com/bcBWxItHZu — Mazhar Farooqui (@Mazharfarooqui) July 12, 2020

▲這是印度今年第二次遇上蝗災。（圖／翻攝自推特／@Mazharfarooqui）



記者崔子柔／綜合報導

印度除了飽受新冠肺炎影響，這過去3個月內同時受到27年來最嚴重的蝗災，昨日有網友在推特PO出天空布滿密密麻麻蝗蟲的影片，農作物上也被牠們塞得完全沒有空隙，看了相當觸目驚心。

綜合外媒報導，起源於東非的「沙漠蝗蟲」蝗災，經過中東、巴基斯坦攻進印度多個邦，目前已侵入北方邦的首都勒克瑙（Lucknow）及錫塔布爾縣 （Sitapur）等處，當地民眾用碗、盆等各種器具敲擊作響，試圖阻止蝗蟲飛入，但效果相當有限。

原PO在推特分享哈里亞納邦的災情，影片中可見，蝗蟲布滿所有葉面，還不斷發出「沙沙聲」，不少印度網友看了都說「這情況已經失控了」。

locust swarm attack in our village in up. Tehsil-misrikh/village name-barsandhia.Please do something either all of our crops will be destroyed in a very short period.we got blisters in our hand beating plates to get rid of them.@AgriGoI @nstomar @UPGovt @Uppolice #LocustsAttack pic.twitter.com/K3kco5XGUv — utkarsh singh (@UPsingh00) July 12, 2020

▲一平方公里大小的蝗群中包含大約8000萬隻成年蝗蟲，一天所消耗的食物總量可以相當於3.5萬名成人。（圖／翻攝自推特／@UPsingh00）



數以千萬計的蝗蟲覆蓋在稻穀等作物上，各地的農民一直嘗試以不同方式驅趕牠們，包括敲打鋼鐵器皿、在夜間播放響亮的音樂、在田間開拖拉機等，但效果都不顯著。

#LocustsAttack

Just witness locusts attack is 2020 on destructive mission? only few can realise the loss of farmers#lucknow pic.twitter.com/8cSuC52SsN — Shrish singh (@shrishsingh1997) July 12, 2020

▲當地居民試著驅趕牠們。（圖／翻攝自推特／@shrishsingh1997）



印度農業與農民福利部（Minister of Agriculture & Farmers Welfare）先前部署了60支設有噴霧車的小組，共有200多名人員進行蝗蟲防治行動，另也派遣直升機和無人機噴灑殺蟲劑，極力壓低影響。