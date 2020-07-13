馬斯克躍全美最高薪CEO！177.69億元薪酬海放庫克

▲特斯拉創辦人兼執行長馬斯克以5.953億美元成為2019年全美最高薪CEO。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

美國電動車廠特斯拉（Tesla）股價10日飆破1500美元大關創新高，使創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）身家大漲，一舉超越「股神」巴菲特。而馬斯克現在不僅是彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaires Index）排行全球第7名的大富豪，更是以年收入5.953億美元超越蘋果執行長庫克（Tim Cook），成為2019年全美薪酬最高的CEO。

據彭博薪酬指數（Bloomberg Pay Index）最新排名，今年稍早，馬斯克以5.953億美元（約新台幣177.69億元）薪酬，成為美國2019年度薪酬最高的CEO，較以1.337億美元（約新台幣39.9億元）拿下第二名的庫克高出一大截。

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從薪資結構來看，馬斯克拿到這5億餘美元年薪全部都屬期權獎勵（Option Awards）。2018年，馬斯克與特斯拉簽署了一份長達10年的對賭協議，若他能在這10年間，將特斯拉的市值提高至6500億美元、營收提高至1750億美元或利潤達到140億美元，他將可獲得超過550億美元的薪酬，在此期間，馬斯克不會從公司領取酬勞。

今年以來，特斯拉股價飆漲269%，使馬斯克得以獲取首批獎勵，並再度成為美國薪酬最高的CEO。

▼馬斯克拿到這5億餘美元年薪全部都屬期權獎勵。（圖／翻攝自彭博社）

彭博薪酬指數前10名中，有4名CEO來自大型科技公司，包括蘋果、Google母公司Alphabet、英特爾及微軟。其中庫克的薪資包括300萬美元的薪水、770萬美元的獎金、88.4萬美元的經貼，及超過1.222億美元的股票獎勵。

另外，英特爾CEO史旺（Robert Swan）以9902萬美元排行第7名；Alphabet CEO皮查伊（Sundar Pichai）以8616萬美元排行第8名；微軟CEO納德拉（Satya Nadella）則以7728萬美元位居第9名。

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