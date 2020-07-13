印尼軍校爆群聚！　陸軍參謀長親證實1280人確診

▲印尼累計確診數超過7.5萬人。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

印尼陸軍參謀長證實，該國一間陸軍軍官學校爆發群聚感染，包含學員親屬在內共有1280人確診新冠肺炎。目前尚未釐清感染源在何處，但有不少校內員工是住在營區以外，當地政府也敦促學校所在社區的居民在家進行隔離。

綜合外媒報導，印尼陸軍參謀長安迪卡（Andika Perkasa）11日晚間證實，位在西爪哇省的印尼陸軍候補軍官學校（Indonesian Army Officer Candidate School）爆發群聚感染。起初是30人出現輕微症狀住院後，校方全面篩檢學員與密切接觸者共2000人，結果有1280人確診，其中991人士校內學生。

安迪卡表示，這起群聚感染的源頭是校內兩名學員，他們因發燒與上背疼痛就醫後確診，校方才陸續擴大篩檢範圍。目前尚不清楚這兩名學員是如何感染，不過有不少校內員工是居住在營區之外，因此不排除此一途徑。

西爪哇省政府也為這波疫情向當地居民致歉，並希望住在該校區周圍的居民能夠先進行居家隔離。

根據約翰霍普金斯大學統計，目前印尼累積確診數為7萬5699例，死亡人數達3606人，是東南亞疫情最嚴重的國家。不過，專家認為，當地的疫情規模應該更大，世界衛生組織也正敦促印尼政府，進行更多新冠肺炎檢測。

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