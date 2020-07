百人湧入密西根湖「看煙火」度國慶！　數人確診GG了…完全無法追蹤接觸史

@Gidi_Traffic Several people tested positive for #Covid19 after attending Torch Fest at the Torch Lake sandbar near Rapid City, Mich., on July 4, 2020. pic.twitter.com/wooayW5Fwg

記者張方瑀/綜合外媒報導

美國各州近日逐漸放鬆防疫管制,加上碰到國慶日休假,許多民眾紛紛到走出家門狂歡,這也讓新冠肺炎確診數不斷增加。密西根州衛生部表示,當地數百位居民在周末湧入密西根火炬湖參加派對,結果活動結束後有多人確診,推測應是已經確診的輕症病患,在活動時無意間傳染給他人。

CNN報導指出,密西根州有數百名群眾在4日的國慶休假時,跑到密西根火炬湖(Torch Lake)參加煙火派對,結果不少人返家後開始出現新冠肺炎症狀。當地衛生部門表示,目前無法追蹤這些確診病患的接觸史,推斷是在活動時與「已經確診」卻無明顯症狀的輕症患者有接觸,才會因此被傳染。

衛生部門建議所有曾參與派對的人都先進行自主隔離,若不幸感染的話,會在2至14天內發病,「請在這段時間內確實隔離、限制旅行並隨時配戴口罩。」目前密西根州確診數為7萬6503例,死亡人數達6316人。

根據約翰霍普金斯大學統計,美國累計確診數達330萬4878例,共13萬5203人死亡,是全球疫情最嚴重的國家。其中佛羅里達州(Florida)12日通報數據顯示,該州單日新增1萬5299例病例,打破加州於8日通報的1萬1694例。

Health officials are asking people who celebrated the Fourth of July on the sandbar at Torch Lake in northwest Lower Michigan to self-monitor for COVID-19 after several of the people who partied there tested positive for the coronavirus. https://t.co/jQzTYdIpMe