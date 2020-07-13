影／加拿大威蘭運河2貨船對撞　反彈力道把船逼到岸邊

▲目擊者覺得最奇怪的是，船要撞在一起的時候居然沒有人大叫，實在是太反常了。

實習記者簡立宇／綜合報導

加拿大安大略省威蘭運河（Welland Canal）有2艘貨輪，在12日不知原因的對撞，驚險的一幕被目擊者拍下，從影片中可以看到，紅色的阿拉尼斯號（ Alanis ）與黑色的佛羅倫斯精神號（Florence Spirit）越靠越近，似乎沒有人要讓船下來的意思，就這樣撞在一起了，船身凹了一個大洞。

根據《威蘭論壇報》報導，威蘭運河能避開著名的「尼加拉」（Niagara）大瀑布，連通伊利湖與安大略湖，長43.4公里，每年約有3000艘船隻使用，年度運載貨物量達四千萬公噸。

目擊者斯圖爾特（Alex Stewart ）住在附近，那天他只是跟朋友經過運河，就目睹這驚險的畫面。他表示，「船快撞在一起的時候，旁邊居然沒有任何人大聲示警，船就這樣平靜的撞在一起了。」

▼威蘭運河地理位置。（圖／wiki public domain）





因為這次的碰撞意外涉及兩艘船，因此加拿大的運輸部官員將介入調查。聖勞倫斯海陸管理公司（St. Lawrence Seaway Management Corp.）的公關部副總表示，一般來說，2艘船應該會各自從另一邊通過，而且那個區域本來也就是讓船隻通行的地方。

其中佛羅倫斯精神號載著滿船的煤炭要下行到魁北克省，幸好2艘船都沒有人員傷亡，只是船身凹了一個大洞。

►尼加拉瀑布小檔案：跨越加拿大的安大略省和美國的紐約州，構成尼加拉峽谷。瀑布高度51公尺、寬度792公尺，與維多利亞瀑布、伊瓜蘇瀑布並稱「世界三大跨國瀑布」。一般大家熟知的「尼加拉瓜大瀑布」其實應該稱作「尼加拉瀑布」，尼加拉瓜（Nicaragua）是中美洲的國家，翻譯容易被誤用。