她過著「雙面人生」！15年詐領3817萬補助...老公得知崩潰：最狡猾的女人

英國65歲婦人克里斯蒂娜(Christina Pomfrey)15年來過著雙面人的生活,一面以單身眼盲、罹患多重疾病的可憐人形象騙取諸多福利津貼,一面又在親友面前展現大方富有的有錢人形象。過人演技讓她瞞天過海,15年來累計從政府手裡騙走超過100萬英鎊(約3817萬元台幣),還曾單月領走1萬3000英鎊(約49.6萬元台幣)的津貼,而這一切竟連她的枕邊人都不知情。

據《太陽報》報導,克里斯蒂娜表面上開朗聰明,深得大家喜愛,還是名擁有7間報刊亭的富婆,對親友都慷慨大方,但讓人想像不到的是,她背地裡卻用2個身分在不同郡間,登記為單身、患有多種慢性疾病的可憐瞎眼老婦,利用政府部門間的資訊落差,從2002年以來騙取大量福利津貼,包括低收入津貼、住房津貼、殘障津貼等供自己與家人揮霍,就連號稱擁有利物浦附近的報刊亭也都是假,真相是她其實只是名員工,時常因偷竊被解雇後,又換到下一間報刊亭工作。

▲克里斯蒂娜假裝自己是名眼盲、患有多重慢性病的單身老婦。(示意圖/取自pixabay)



克里斯蒂娜的丈夫龐弗里(Mr. Pomfrey)得知真相後震驚表示,自己在前妻出軌離婚後,情緒低落時遇上克里斯蒂娜,立刻墜入愛河並結婚,相遇以來,妻子一直展現富有又慷慨溫柔的形象,在相識幾個月後就送了他一輛汽車,夫妻倆更一起多次出國度假,環遊世界,包括加勒比海地區、多明尼加等地,且相處15年以來都是克里斯蒂娜付的錢,素日裡兩人也享受著英國富裕階層的生活,直到今年1月初妻子的真面目被揭穿,他才知道真相。

