她過著「雙面人生」！15年詐領3817萬補助...老公得知崩潰：最狡猾的女人

實習記者陳妙津／綜合報導

英國65歲婦人克里斯蒂娜（Christina Pomfrey）15年來過著雙面人的生活，一面以單身眼盲、罹患多重疾病的可憐人形象騙取諸多福利津貼，一面又在親友面前展現大方富有的有錢人形象。過人演技讓她瞞天過海，15年來累計從政府手裡騙走超過100萬英鎊（約3817萬元台幣），還曾單月領走1萬3000英鎊（約49.6萬元台幣）的津貼，而這一切竟連她的枕邊人都不知情。

據《太陽報》報導，克里斯蒂娜表面上開朗聰明，深得大家喜愛，還是名擁有7間報刊亭的富婆，對親友都慷慨大方，但讓人想像不到的是，她背地裡卻用2個身分在不同郡間，登記為單身、患有多種慢性疾病的可憐瞎眼老婦，利用政府部門間的資訊落差，從2002年以來騙取大量福利津貼，包括低收入津貼、住房津貼、殘障津貼等供自己與家人揮霍，就連號稱擁有利物浦附近的報刊亭也都是假，真相是她其實只是名員工，時常因偷竊被解雇後，又換到下一間報刊亭工作。

▲克里斯蒂娜假裝自己是名眼盲、患有多重慢性病的單身老婦。（示意圖／取自pixabay）



克里斯蒂娜的丈夫龐弗里（Mr. Pomfrey）得知真相後震驚表示，自己在前妻出軌離婚後，情緒低落時遇上克里斯蒂娜，立刻墜入愛河並結婚，相遇以來，妻子一直展現富有又慷慨溫柔的形象，在相識幾個月後就送了他一輛汽車，夫妻倆更一起多次出國度假，環遊世界，包括加勒比海地區、多明尼加等地，且相處15年以來都是克里斯蒂娜付的錢，素日裡兩人也享受著英國富裕階層的生活，直到今年1月初妻子的真面目被揭穿，他才知道真相。

A shameless benefit thief who stole over £1m will not have to pay back a single penny of it. Christina Pomfrey was banking over £13,000 a month at the height of her elaborate scam and spent 15 years claiming money she wasn't entitled to. https://t.co/cVa3K53vSU pic.twitter.com/c446hH3f7A — News Wirral (@NewsWirral1) June 13, 2020

龐弗里說，許多人都認為他對妻子的騙術早已知情，也知道錢的去向，但其實他毫無頭緒，起初他還曾提議過要AA制，後來便覺得自己何其幸運能遇到克里斯蒂娜，沒想到一切都是場騙局，「她毀了我的生活，我無法原諒她，她是我所認識最狡猾的女人。」

而克里斯蒂娜的詐騙手法則是在利物浦周邊幾個郡，利用訊息漏洞，以2個身分將自己在政府檔案中塑造為身殘多病、急需補助的形象，每周三固定到利物浦一間福利部門房屋居住，騙取福利部門人員的信任，津貼便源源不絕地進到口袋中，最誇張時，一個月便騙走1.3萬英鎊，該數額是英國平均收入的5倍。

直到2017年，調查部門察覺有異，本應眼盲又坐輪椅的克里斯蒂娜竟能行動如常，不但開車接送孫子，甚至大搖大擺地在超市購物，儘管克里斯蒂娜對此認罪，但卻在保釋期間持續詐騙。

A man claimed he had no idea his wife was pretending to be blind for more than 15 years when she scammed over N500 million in benefits in the UK. #ChristinaPomfrey #JohnPomfrey https://t.co/1kNVmbaCZr pic.twitter.com/HZXib2P20d — Olumuyiwa.com.ng (@OlumuyiwaBlog) July 12, 2020

今年1月，克里斯蒂娜再度被逮，並被判處3年8個月徒刑，面對眾多證據，她還稱「早就不想幹了，還好被抓」，但錢已經被花得所剩無幾，即使她聲稱大部分都捐給慈善機構，但仍坦言部分用來買衣服、美容保養，讓法官當庭怒批，「這些是妳沒資格獲得的錢，妳在超過15年內從同胞手中偷了100萬英鎊，而這些本可以給更需要的人，或是提供給學校或醫院。」

而她34歲的女兒布朗（Aimee Brown）則被母親請託利用帳戶幫忙洗錢，還趁機留了7萬英鎊（約267萬元台幣）當私房，事後遭判刑18年有期徒刑，緩刑2年。