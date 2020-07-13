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台積電領漲！台股早盤上漲逾百點　指數重回12100點關卡

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▲▼5/11台股一開盤即已上漲格局開出，盤中漲幅超過百點，大盤指數一舉攻上11000點大關。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

上週台股加權指數創高12,273點後拉回，跌破5日均線。今（13）日台股以12109點開出，早盤指數上漲107點，來到12182點。

台積電（2330）上週股價、市值雙雙創下歷史新高，10日盤後公布6月合併營收1208.78億元，年增40.8%，創單月營收歷史新高。台積電將於16日舉行線上法說會，預計將是本週台股重頭戲。今日股價開在351元，上漲0.72%。

請繼續往下閱讀...

股王大立光（3008）上週舉行線上法說會，受疫情與中美貿易戰衝擊，第2季獲利表現不如預期，每股純益創9季新低；第3季展望保守，引發市場旺季不旺疑慮，上週五股價大跌逾9%。大立光今日以4050元開出，上漲1%。

新冠肺炎疫苗有所進展，抵銷對疫情增溫的憂慮，美股上週五（10日）漲多跌少，那斯達克指數再創新高。不過自本週起，各大企業將陸續發佈第2季財報，外媒預估，美股即將迎來自2008年金融風暴以來成績最糟的財報季。

回顧上週五美股四大指數表現，道瓊工業指數上漲369.21點或1.44%，報26075.30點；標普500指數上漲33.85點或1.07%，報3185.90點；那斯達克指數上漲69.69點或0.66%，報10617.44點；費城半導體指數下跌6.93點或0.33%，報2069.79點。

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