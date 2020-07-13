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睽違17年！美國擬周一處決聯邦死刑犯　白人至上主義者謀殺2大1小「棄屍沼澤」

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▲▼位於印第安納州特雷霍特（Terre Haute）的美國聯邦矯正署。（圖／路透）

▲位於印第安納州特雷霍特（Terre Haute）的美國聯邦矯正署，內部死刑室最快周一執行死刑。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國殺人犯李（Daniel Lewis Lee）24年前犯下3死凶殺案，原定本月接受聯邦死刑執行，但受害者家屬以獄中人員確診2019新型冠狀病毒為由，要求延後執行。上訴法院於美東時間周日（12日）推翻延後決定，表示最快13日就能處死李，這將是美國17年來首次由聯邦執行的死刑。

路透社報導，李在1996年殺害阿肯色州一家族中3名成員，被判定死刑後經23年，原定於去年12月在印第安納州特雷霍特（Terre Haute）的司法部死刑室，接受注射死刑。

考量到當前美國2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情嚴重，40州確診病例增加，以及聯邦監獄管理局（Bureau of Prisons）日前指出，死刑室的相關職員也出現確診，部分受害者要求延後執行死刑，否則可能在觀看死刑時染疫。

▲William Barr。（圖／路透社）

▲司法部長巴爾（William Barr）推動死刑執行。（圖／路透社）

聯邦法院於10日下令暫緩執行死刑，但到了12日，司法部將此決定上訴到美國聯邦第七巡迴上訴法院（7th U.S. Circuit Court of Appeals），指出沒有任何聯邦法令和慣例，給予這些受害者家屬出席死刑執行的權利。上訴結果推翻10日的命令，最快將可於13日執行死刑。

司法部長巴爾（William Barr）去年7月表示，司法部將恢復62名聯邦囚犯的死刑執行程序，其中5人預定於去年12月處死，但因針對政府執行注射死刑程序的控告而暫緩。

今年4月，司法部在上訴後得以恢復死刑，巴爾當時宣布將於7月和8月處死4名囚犯，分別為李、波爾奇（ Wesley Purkey）、夯肯（Dustin Honken）和尼爾森（Keith Nelson）。

檢方指出，李是白人至上主義團體的成員，上世紀末殺害了一名槍販、他的老婆，以及他們8歲的小女兒，之後將他們棄屍沼澤。1999年，他被以數項聯邦重罪起訴，包括1項串謀有組織謀殺罪（murder in aid of racketeering）。

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