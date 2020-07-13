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176人全罹難！伊朗認「一連串意外」誤擊烏克蘭客機：雷達系統出現偏差

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▲烏克蘭客機伊朗空難失事照。（圖／路透社）

▲伊朗軍方擊落烏克蘭客機，殘骸四散各地。（圖／路透社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉13日專電

伊朗民航組織於12日指出，伊朗防空部隊雷達系統發生偏差，「人為錯誤」造成1月8日烏克蘭客機遭到意外擊落。

半島電視台（Al Jazeera）報導，伊朗民航組織（Civil Aviation Organization）在報告中指出，由於雷達校準程序出現人為錯誤而導致失誤，造成雷達系統出現「107度偏差」。

此一錯誤「引發一連串意外」，在飛機被擊落前幾分鐘內又造成進一步錯誤。伊朗民航組織將這份報告稱為「事實報告」，而不是調查的最終報告。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）引述報告指出，鎖定那一架波音（Boeing）737-800型客機的地對空飛彈系統當時已重新安置，卻沒有適當重新定位。

報告指出，防禦裝置操作員與指揮中心溝通不良，導致客機遭到誤認而被鎖定，才會在從德黑蘭主要機場起飛後不久就被兩枚飛彈攻擊。飛彈操作人員沒有得到長官回應就兩度開火。

烏克蘭國際航空公司（Ukrainian International Airlines）一架波音737客機1月8日凌晨墜毀於伊朗首都德黑蘭近郊，機上176人全數罹難。客機起飛前幾小時，伊朗才為報復美國殺害其高階將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani），向伊拉克的美軍基地發射飛彈。

伊朗經多次否認西方國家提出的誤擊指控後，於同月11日承認客機遭伊朗軍方「非蓄意地」擊落。

失事客機原定飛往烏克蘭首都基輔，機上乘客包括伊朗、加拿大、烏克蘭、瑞典、阿富汗、英國人。

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