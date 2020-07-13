不信新冠病毒存在！　30歲男「新冠派對」爽玩確診...死亡前懺悔：我錯了

▲新冠肺炎患者示意圖。（圖／路透）

記者劉亭／綜合編譯

美國新冠肺炎疫情嚴峻，截至12日確診超過329萬例，數量高居全球第一。德州聖安東尼奧一名30歲男子先前不相信新冠肺炎，參與「新冠派對」與確診者接觸，近日在醫院死亡。他死前曾透露感到後悔，「以為這只是一個惡作劇」。

綜合外媒報導，衛理公會醫院（Methodist Hospital）首席醫生珍（Jane Appleby）表示，近日一名30歲男病患參加新冠派對後確診，在死亡前特地找來護士表達後悔「你知道嗎，我想我犯了一個錯，我以為這只是一個惡作劇，但它不是」。

▲新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

珍指出，男病患覺得自己很年輕，不會輕易被打敗，更不可能感染病毒，他甚至根本不相信新冠病毒存在，只覺得是一個惡作劇。而這僅僅只是其中一個案例，許多年輕病患到醫院時，都不知道自己有多嚴重。

許多年輕病患一開始到醫院時，看起來狀態不像有生病，但是一檢查身體的數值就會發現，這些人病情比外表看來嚴重許多。珍因此呼籲，只要感覺不舒服，發燒、咳嗽或肌肉痠痛等症狀，應該立即尋求幫助。

「新冠派對」是近來一些年輕人的「遊戲」，他們會邀請新冠肺炎確診者擔任嘉賓，讓許多人一起接觸玩耍，實驗看看新冠病毒是不是真的，有沒有人會真的被感染。

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