聖索菲亞博物館改成清真寺　教宗方濟各加入譴責：我非常痛苦

▲聖索菲亞大教堂由拜占庭帝國建成，為重要建築，顎圖曼土耳其占領後，該建築內部的活動性質有過多次改變。（圖／取自維基百科）

文／中央社梵蒂岡12日綜合外電報導

土耳其當局將聖索菲亞博物館改回清真寺，教宗方濟各（Pope Francis）今天表示，對這一決定感到痛苦。他是最新一位譴責土耳其此舉的宗教領袖。

教宗方濟各在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）每週例行祈禱時說：「我想的都是伊斯坦堡，我想到聖索菲亞（Santa Sophia），而且我非常痛苦。」

在土耳其最高行政法院對攸關世界遺產聖索菲亞定位作出重大裁定後，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）就立刻簽署命令，使聖索菲亞從博物館恢復成清真寺，24日將開放祈禱。

普世教會協會（The World Council of Churches）已要求艾爾段推翻這一決定；全球約3億東正教徒名義領袖的君士坦丁堡牧首巴爾多祿茂一世（Ecumenical Patriarch Bartholomew I）稱艾爾段此舉令人失望。

有將近1500年歷史的聖索菲亞曾是基督教大教堂。艾爾段說，聖索菲亞未來仍將對穆斯林、基督徒與外國人開放。

他還說，將聖索菲亞變成清真寺是土耳其行使主權，將把外界的批評詮釋為對土耳其獨立性的攻擊。

希臘也譴責土耳其。聯合國教科文組織（UNESCO）則說，教科文組織世界遺產委員會（World Heritage Committee）將審視聖索菲亞的地位，聖索菲亞作為超越國界與世代的重要地點，土耳其的決定將引發外界對其普世價值受到影響的質疑。