WHO代表團「不訪查武漢病毒研究所」　學者轟：沒有公信力！

▲武漢病毒研究所被指控是洩漏新型冠狀病毒的源頭。（圖／翻攝自武漢病毒研究所官網）

記者吳美依／編譯

根據《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，世界衛生組織（WHO）將前往中國調查新冠病毒起源，但代表團卻只會調查「人畜共通起源」議題。外界認為，此舉暗示著WHO不會訪查「武漢病毒研究所」（WIV），且接受了北京所偏好、病毒在野味市場中自然傳播給人類的理論。各國科學界紛紛抨擊，這項調查變得「沒有公信力」。

WHO表示，代表團只會調查「人畜共通起源」，被認為接受北京提出「野味市場病毒自然起源」理論，而不會到訪關鍵的武漢病毒研究所。發言人哈里斯（Margaret Harris）說，WHO將會瀏覽現有資訊，確認「我們需要知道什麼」，「簡化到我們可以獲得的……從中獲取最大利益」。外界目前尚不清楚代表團規模以及確切訪查地點。

▲WHO調查新冠病毒起源，卻暗示不會訪查武漢病毒研究所。圖為新冠病毒3D照。（圖／路透社）



美國羅格斯大學（Rutgers University）分子生物學家埃布萊特（Richard Ebright）指出，此調查在沒有證據的情況之下，預設病毒透過自然人畜共通疾病傳染，卻沒有解決病毒經實驗室意外傳播給人類，甚至「感染人類能力透過實驗室的操作而增強」的可能性，「沒有可信度」。

澳洲福林德斯大學（Flinders University）教授彼得羅夫斯基（Nikolai Petrovsky）也說，WHO代表團應該有著「很多」問題要詢問中方，尤其是關於RaTG13病毒樣本的問題，「是否曾經嘗試複製RaTG13病毒？是否有任何來自RaTG13的基因序列曾被合成？如果有的話，是何時何地呢？這些複製（基因）序列被拿來做什麼了？」

武漢病毒研究所2013年在中國南方一處廢棄銅礦坑中發現RaTG13病毒（之後更名為RaBtCoV/4991），導致6名清理蝙蝠糞便的工人出現神秘呼吸道疾病，其中3人死亡。此病毒與新冠病毒比對之後，匹配程度高達96.2％，也被武漢病毒研究所新發傳染病研究中心領導人石正麗（Shi Zhengli）透露存放在所內。

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