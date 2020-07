美3搶匪入室遭「雙槍俠」屋主開槍反殺！2人中彈亡　1人逃跑鄰居幫壓制

▲搶匪遭屋主反殺,搶劫不成更丟了性命。(圖/Pixabay)

美國佛州中部的衛斯理堂(Wesley Chapel),發生一起匪徒入室搶劫,卻遭屋主反殺的案件。3名青年日前持槍闖進一處民宅,未料已有所準備的屋主立克開槍,最終造成2死1傷,搶匪年紀最輕的僅19歲。

根據《福斯新聞》報導,美東時間10日午夜,屋主當時正在家裡打電動,突然聽到屋子後端傳來玻璃破碎聲,他立刻抄槍要前往一探究竟,但在長廊就先看見全身黑、戴黑色滑雪臉罩的歹徒,持槍對著他。

屋主第一時間開火,該名歹徒倒下,他對著同樣站在長廊上的另一名持槍歹徒開槍。連續擊倒2人後,屋主發現長廊末端還有一個人,於是再次扣動板機,卻發生卡彈,他跑去拿另一把槍回來時,歹徒已經跑出屋外。據了解,屋主很快就接到鄰居打來的電話,對方告訴他已經持槍押至企圖逃跑的第三人。

帕斯科郡治安官諾科(Chris Nocco)約在凌晨1點之前抵達現場,他指出2名歹徒中彈後當場死亡,第3名歹徒則已被帶往醫院治療,無生命危險。諾科表示,歹徒和屋主有某種關係,該起入室搶劫是針對屋主而來的獨立案件。

諾科指出,2名死者分別為21歲的卡薩多(Luis Casado),以及21隨的杜爾罕(Khyle Durham),2人都有暴力犯罪前科。唯一存活下來的歹徒,為19歲的楚拉麥爾(Jeremiah Trammel),他將因入室搶劫,以及參與最終導致2人死亡的非法行動,面臨起訴。

