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美中衝突新熱點！中國伊朗簽25年合作協議「涵蓋商業軍事」　條款確定就公布

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▲▼ 中國國家主席習近平及伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國國家主席習近平及伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社德黑蘭12日綜合外電報導

《紐約時報》報導，伊朗和中國計劃簽署長達25年合作協議，內容涵蓋貿易投資和軍事安全層面，不僅將顯著擴大中國在中東地區影響力，也將令美國和中國關係出現新的引爆點。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）5日對國會表示，政府與中國協商的25年合作計畫6月已獲伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的內閣通過，一旦條款確定隨即會對全國公布，「沒有秘密」。2016年1月中國國家主席習近平訪問伊朗時，就率先提出相關構想。

根據紐約時報取得伊朗政府提議的18頁協議內容，德黑蘭和北京悄悄研擬的廣泛經濟和安全合作計畫，將使得數以十億計美元的中國資金得以投入伊朗能源和其他產業，進而造成美國總統川普為遏制伊朗核武野心而採取的制裁孤立措施效力減弱。

文件顯示，雙方合作計畫將大幅擴張中國在伊朗銀行業、電信業、港口、鐵路和其他數十項建設計畫的參與程度，中國則取得為期25年伊朗定期供應原油的合約。但據一名伊朗官員和一名石油交易商表示，伊朗的供油價格將經過大打折。

此外，協議還詳述伊朗和中國將如何深化軍事合作，包括聯合軍事訓練和演習、聯手研發武器和分享情報，以打贏「對抗恐怖主義、毒品及人口走私與跨境犯罪的戰爭」。報導指出，這可能讓中國在美國數十年來最關注的戰略地區之一取得立足點。

紐約時報取得的文件，標示日期是今年6月，並註明為「最終版本」。根據一名伊朗官員和數名曾和伊朗政府討論過這份文件的人士證實，這正是伊朗官員公開提過準備與中國簽署的合作協議。

不過，這份提案協議尚未交付伊朗國會表決，也還沒對外公開，引發外界揣測德黑蘭究竟會對中國做出多大讓步。北京官員也未曾透露協議內容，目前仍不清楚習近平政府是否已簽署協議，以及何時會宣布。

報導指出，如果曝光的協議內容付諸實行，伊朗和中國的結盟恐怕會為日益惡化的美中關係製造新的危險衝突點，也將令川普政府對伊朗採取的強勢政策受到一大打擊。

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