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官方網站「中華民國國旗消失」　德國外交部遭瘋狂追問

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▲▼德國外交部官網「中華民國國旗消失」　副發言人遭瘋狂追問。（圖／翻攝自德國外交部官網）

▲德國外交部官網上搜尋Taiwan，青天白日滿地紅旗不見了。（圖／翻攝自德國外交部）

 記者柯沛辰／綜合報導

德國外交部官網近日悄悄將中華民國國旗撤下，在國情介紹欄位留下一片空白，引起媒體關注。德國外交部10日遭記者追問，僅強調遵守一中政策，但未多作解釋。

德國外交部副發言人布洛伊爾（Rainer Breul）10日被媒體追問，「為什麼外交部網站上台灣的旗幟不見了，變成一欄空白，這是對中國升起了白旗嗎？除了台灣以外，其他國家都有國旗，德國外交部是怎麼了？」

布洛伊爾回答，這是一個即時的網頁變動。但記者又問「不管是不是即時，為什麼德國外交部沒有放上台灣的旗幟？德國外交部是何時撤下旗幟的？」

▲▼德國外交部官網「中華民國國旗消失」　副發言人遭瘋狂追問。（圖／翻攝自德國外交部官網）

▲專屬介紹頁面空蕩蕩，同樣沒有國旗。（圖／翻攝自德國外交部）

布洛伊爾回應，眾所周知德國遵守一中政策，尤其台灣的特殊地位，德國沒有與之邦交，也沒有承認台灣，所以在網站上做介紹時，將它與其它有邦交的國家作出區別。

記者追問，「巴勒斯坦也不是一個國家，為什麼網站上就找得到巴勒斯坦的國旗？」布洛伊爾似乎有些難以招架，僅回應「針對這個問題，後續將提供媒體詳細資料」。

語畢，記者會隨之結束。

稍早記者查證德國外交部官網，若在國情介紹欄位搜尋「台灣」（Taiwan），不僅搜尋列沒有顯示青天白日滿地紅旗，連同介紹頁面也是一片空白，相較其他國家都有國旗，畫面相當突兀。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（1:01:12處開始）

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