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內行人曝光省錢早餐菜單　激推「燕麥片」！健康又吃得飽

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▲▼早餐店。（圖／記者黃靖惠攝）

▲早餐店的餐點多半價格較昂貴。（圖／記者黃靖惠攝）

記者施怡妏／綜合報導

在物價不斷上漲的社會中，每個人都希望可以吃得飽又省錢，一名上班族網友最近想省錢，打算從早餐開始著手，曾經試過買一串吐司配巧克力醬，但長期吃下來覺得有點膩；近期想試試燕麥片配沖泡式奶粉，但聽說吃起來沒有什麼味道，炎熱的天氣也很怕喝沖泡式奶粉會很熱，因此「想問大家早餐能省、又吃得飽、又健康的方法」。

一名網友在「Dcard」板上發文，表示自己是一名上班族，平時住在家中，早餐幾乎都是買早餐店居多，「都點個熱狗漢堡+大杯冰奶茶，偶爾還會多加個玉米蛋餅之類的小物」。然而午餐的部分，在五天上班日中，有一至兩天會帶家裡前一晚剩下的飯菜，當做隔天的便當，其他時間則是吃外食，每餐大約在80元至100元。

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原PO坦言，雖然平常很節儉，但是經濟壓力有點大，「這樣的飲食開銷長期下來真的吃不消，況且早餐對我來說很重要，會影響到整天上班的心情，加上自己本身食量蠻大的，國中時期可以吃下兩份蛋餅」。前陣子試過買一串吐司，搭配巧克力醬的省錢方式，但久了有點膩，想換點不一樣的口味，又擔心燕麥片配沖泡式奶粉，在夏天食用會太熱，「想問大家的早餐都怎麼吃，也想問問大家的省錢方法」。

▲牛奶,麥片,早餐,穀物。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲麥片有很多種吃法，可以冰可以熱，再加上自己喜愛的水果，吃得飽又健康。（圖／取自免費圖庫pixabay）

底下許多網友回覆，個人的早餐菜單，「現在香蕉超便宜，一根香蕉配兩顆蛋，打成泥，然後煎成鬆餅」、「牛奶加麥片、一顆茶葉蛋（超商有賣一包五顆的茶葉蛋！好吃又不會太貴）」、「早上吃兩顆水煮蛋，配吐司夾萵苣」、「早餐店的東西根本貴又吃不飽，我都直接便當、陽春麵、肉圓、肉燥飯之類的，反而便宜又大碗」、「早餐常常便利商店的豆漿+茶葉蛋就解決了，省錢又省時」。

也有人提供燕麥片的吃法，「假如明天早上要吃燕麥的話，在睡前用常溫水把燕麥泡進去，水面超過燕麥一點點就可以，早上起床就可以吃到不是用熱水沖泡的燕麥了，加個優格或者水果就很健康又營養」、「用些許燙水泡燕麥五分鐘，再加入冰豆漿或冰牛奶，這樣不會太冰也不怕熱」、「麥片+水果+牛奶或無糖豆漿，放入冰箱冷藏，隔天早上就可以吃了」。

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