Smart智富／兼顧財富與健康　及早規畫第二人生

文／Smart智富雜誌 鄭杰

雖然，每個人對理想的退休各有不同的想像，但在超低利率、壽命愈來愈長的現代，「退休是需要練習的」，無論是財務或健康，愈早開始準備，才能愈無後顧之憂。

本期《Smart智富》月刊特別邀請宏利投信總經理馬瑜明與《Smart智富》月刊社長林正峰2位「退休練習生」，來暢談他們對於退休的看法、理財的觀點，以及工作與生活平衡的調適，盼能提供參考給正在準備退休的讀者們。以下是精彩對談：

《Smart智富》月刊社長林正峰（以下簡稱「林」）：我覺得這個世代的人，已經不再是把退休當成過去傳統定義上的退休，而是第二人生的開始。以前的人餘命較短，退休後的確是要運用較短的餘生過點悠閒的生活。

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但我們現在的情況不同，如果能做好退休規畫，在身體、財務都不錯的狀況下，是可以做一些人生非常想做，但在年輕時因為種種原因而放棄的事，這些生命中的遺憾，在現在這個時代，都有機會在第二人生中彌補。

現在為了要為第二人生做準備，我已經開始調整生活習慣。過去，我的工作時間非常長、休假很少，但現在已養成固定的運動習慣，例如慢跑、騎單車等。

宏利投信總經理馬瑜明（以下簡稱「馬」）：我也有同樣的看法，運動對於身體健康的確至為重要，所以我很早就開始進行一個人也可以做的運動，如跑步、游泳等，畢竟在現代餘命拉長的情況下，顧好自己的身體才有可能發展第二人生，也享受高齡化的生活。

除此之外，也不能忽視財務準備，否則就可能成為活得長，但卻沒有錢生活的「下流老人」，這是誰也不希望落入的處境。

年輕朋友常常覺得退休是還很久之後的事，但其實很快就會到了。無論是金錢或健康方面，若是能夠早一點開始準備，時間拉長，準備過程中就會輕鬆很多，途中市場的波動與震盪也就不算什麼。

林：的確，第二人生這個夢想，不用太富裕，但至少財務上不要有後顧之憂。不過現在全球進入零利率時代，對於退休者而言，是很不利的利率環境，如果一般人現在對於退休準備還不夠充分，或是還沒開始的話，像你這樣專業資產管理業者會給予什麼樣的建議？

馬：若以我父親的例子來看，他30年前從公務人員退休，當時屬於高利率環境，就算是不投資，光靠定存跟優惠存款利率，就足以養活我們全家人。但是，現在的時空背景已經大不相同了，利率低得不像話，若只是將錢放在銀行，將不足以支撐退休生活，一定會被通膨打敗，是最為不智的做法。

因此，年輕人應該要將資產放在能夠承受風險的投資標的，因為只要時間夠久，累積的複利效果會相當驚人。無論如何，退休規畫總是盡早開始比較好，就算是儲蓄險這類保險商品，早點購買，成本也會比較低。

如果是已經接近退休的人，則退休準備成本就會偏高。我會建議現在就動手盤算距離退休還有多久時間，從投資配置、股債比重出發，承受必要承受的風險來思考退休準備，只是要提醒，一定要先考慮風險，再去評估報酬。

退休，如果早點開始準備跟規畫，未來就會輕鬆很多。不過，可惜的是，通常愈年輕的人，會覺得退休還遠而不擔心，等到年紀大了發現距離退休剩沒幾年，才開始焦慮。

林：根據我自己觀察周邊的人，多數人離真正行動總是差那一步。是否能給予年輕人建議，該怎麼體認當下的環境，真正跨出那關鍵一步？

馬：在台灣，很多人差了關鍵那一步。我認為原因在於多數人都喜歡「短線」，投資只是為了當下，想要在短期內賺到超額報酬，而不是為了退休。但其實超額報酬是可遇不可求，大家應該要調整觀念。

以我自己為例，年輕時在國外財經媒體工作，總是在想是否能趁機賺一筆，所以就會以單筆、壓重注、操作槓桿的方式投資，但其實殺進殺出結果大多不理想，一旦遇上科技泡沫、金融風暴資產時，往往受重傷。而我在孩子出生之後，就開始幫他定期定額買進全球型股票基金，累積的報酬率還比較驚人。

正確的投資觀念，應該要愈簡單愈好，不要隨時期待超額報酬，而是應該要追求合理報酬，只要將投資時間拉長，合理報酬就會自然浮現。

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