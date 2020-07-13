永和豆漿「開不開冷氣」有學問　店員：討論只是個案

▲原PO好奇永和豆漿沒有冷氣為何生意還這麼好。（圖／翻攝自PPT）

實習記者陳玟婷／綜合報導

永和豆漿一向是大家消夜、早餐的最佳選擇，親民價格與24小時營業是永和豆漿的最大賣點，也因此不管什麼時段，都可以看見店裡人潮洶湧。日前，有一名網友在PTT上發問，明明店裡超熱，為何「永和豆漿不開冷氣生意超好？」貼文一出，引起網民熱烈討論，也釣出知情人回應。

該名網友在八卦版上發文，明明永和豆漿都沒在開冷氣，室內跟烤爐沒兩樣，但每次經過時，總是看到店裡一堆人，生意永遠好到不行，有沒有人要來開示一下，永和豆漿不開冷氣生意還是這麼好的秘訣。

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貼文發布後，引起廣泛迴響，網友紛紛留言猜測原因，「半夜比較涼」、「不想要人太多」、「等生意不好就會開冷氣了」、「沒開生意一樣好幹嘛開」、「裝冷氣就有一堆人在裡面念書了」。

▲網友逗趣回應（圖／翻攝自PPT）

底下有知情人回應說，一開冷氣後，翻桌率就會下降，大家會想要坐久一點，因此一堆老店故意不開冷氣，就是為了讓客人流動的速度加快，增加營業額。另外，有網友回應說，畢竟用餐需求都是在早晨與晚上，氣溫較低，不太需要開冷氣。

據信義區永和豆漿店員親自說明，開不開冷氣跟各店的營業狀況較有關連，並非所有永和豆漿都不愛開冷氣，像他服務的店裡，為了客人有良好的用餐體驗，冷氣都長期開著，且有開冷氣，客人比較願意進來消費，因此他認為網路上的討論只是個案，並非每家店都如此。