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3步驟挖出「成長股」　小職員10年百萬本金滾出千萬資產！

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閱讀開啟陳啟祥價值選股大門，讓他在投資路上少走許多冤枉路。

圖文／鏡週刊

45歲的陳啟祥，2年前暫離職場在家當奶爸，之所以能安心地請育嬰假，是因為有投資收益當後盾。信奉價值投資的他，10年間已將百萬本金滾出千萬資產，平均年化報酬達20%。而能有這番成績，與遇見顛覆他對投資想像的書─《和巴菲特同步買進》有絕對關係。

 

走進陳啟祥的書房，從整排的書櫃可看出他愛書成癡，其中文學書占最大宗，包含日本、歐美小說全都井然有序地按作者姓名排列。陳啟祥坦言，就是閱讀開啟他價值投資的大門，也因為看了知名財經部落客愛榭克對總體經濟的分析，從景氣燈號判斷趨勢，讓他躲過2008年金融海嘯，少走許多冤枉路。

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進末升段　鎖定5G概念股

「現在的台股與2008年最後上漲那段很像，處於景氣循環的末升段。」陳啟祥分析，IT設計是當年的熱門股，股價已墊高，但仍受投資人追捧，崩盤前又再飆升，「我目前持股中也放了些股價表現優於基本面，可是未來仍有成長性的個股，想要抓住這波最後情緒。」陳啟祥鎖定5G需求帶動的半導體廠熱潮，正留意台積電周邊耗材、設備、封測供應鏈，「弘塑、瑞耘是我近期看好的個股。」

5G基建進度雖受疫情影響放緩，但趨勢不變，陳啟祥正留意相關產業。

而處在景氣循環末升段，陳啟祥強調心態很重要，「這波有賺是『送你的』，賺得少別灰心，更不要不甘心再追強勢股。」如今他已開始減碼，做法是從大盤站上1萬1千點後，每漲3百至5百點就砍一成持股，「但最終還是會留3至4成持股在市場上。」

評估大盤正處於景氣循環末升段，陳啟祥專注尋找具營收動能的個股。

言談中可發現陳啟祥最在乎個股「成長性」，這招讓他從2009年起逾10年間，平均年化報酬率達20％，從本金1百萬元滾大到上千萬。而他挖掘成長股的方法可歸納為以下3步驟。

步驟一：觀察近三個月營收

「公司是否具成長爆發力，看營收最直接。」在篩選上，陳啟祥首重營收，他會挑出近3個月營收平均高於去年同期20至30％的公司，或營收創12個月新高的黑馬。

步驟二、檢查財報確認體質

為了確認公司長期經營價值，陳啟祥會進一步觀察個股近3年財報表現，重點包括：淨利出現20％成長、股東權益報酬率不低於10％、自由現金流大於零。若當時股價淨值比小於2，更是具有潛力。此外，陳啟偏好股本小於10億元的公司，「因為沒有過多轉投資，產品單純好理解。」

步驟三、從年報法說看願景

陳啟祥說，他喜歡尋找未來有變化與動能的企業，而年報、法說會是重要資訊來源，「年報雖訊息較落後，但內容詳細，可從中了解公司個別產品的營收與比重，法說會則是可以聽到公司對未來業績表態。」

2、3月間，疫情導致台股震盪，陳啟祥精準投資原料藥廠旭富，獲利逾3成，就是靠著以上3步驟篩股的成果。「旭富是我長期追蹤的公司，由於GMP系統對藥廠非常重要，一旦成為某家廠商的原料藥供應商，就不太會被搶單，且旭富去年總營收還成長21％。當傳出奎寧可望治療肺炎時，因旭富有產這項藥物的原料藥，所以2月進場。更重要的是，旭富的法說會總有滿滿的含金量，經營者願意揭露公司接單狀況，對外部股東非常有幫助。」

此外，陳啟祥也會從新聞報導找投資機會，「擴廠、可轉債都是我搜尋的關鍵字。」他舉例，今年3月瑞耘發行可轉債籌資，他從公開說明書得知瑞耘新廠將於2022年上線，逐年擴大產能，因此納入口袋名單。

　

算本益比　分三批逐月進場

在確定進場之前，陳啟祥會參考公司的「未來本益比」，以現在的股價除以未來EPS（每股純益），再評估本益比自己能否接受。至於如何估算未來EPS？他建議以前一季的營收成長率當作標準推估，「但與其花時間精算股價，不如多閱讀產業資訊，像DIGITIMES就很不錯，可從產業趨勢了解公司是否在成長的道路上。」

「每月公布營收時，就是檢視成長的最佳時機。」陳啟祥強調，他有一張個股觀察清單，每月營收出來時會做排序，看看哪類產業表現亮眼，「檢視月營收增長可關注年增率，去年同期營收（分母）衰退，但今年營收（分子）成長的個股最佳。」

半導體產業持續發燒，陳啟祥特別留意台積電周邊耗材、設備、封測供應鏈。

而他會依據對個股的把握度擬定持股比，越有把握，持股比越高，介於15至20％，其餘訂在5至10％，再換算張數分三批進場，「第一批進場後，我會以下個月營收當參考點，若不如預期，就暫緩投入第二筆資金。」

營收出現衰退、成長不如預期時，陳啟祥會設法找原因。以2018年投資信昌化為例，當時酚價拉高，法說會上也透露將重啟產線，「但後續追蹤發現酚價開始走跌，打電話給公司，才知道取消重啟產線，這是很大的警訊。」他表示，這時不管有沒有賺都要趕緊跑。

　

紀律致富　暫離職場當奶爸

「在金錢方面，我自認為是很有紀律的人，但30歲後發現，薪水不過4、5萬元，光靠存錢是不行的。」2006年，陳啟祥從基金開始小試身手，後續也自學技術分析投入台指期，「期間賺了一點又賠了一些，搞不清楚自己到底是投資還是投機？」

尋找答案之際，陳啟祥遇見顛覆他對投資想像的書─《和巴菲特同步買進》，「我認知到買股票是在投資一間公司。」自此，他專注研究公司基本面，並將工作存來的百萬元投入股市。

公司未來願景經常透過法說會傳遞，陳啟祥因此特別關注法說會內容。

相識2年、同樣是價值投資者的「小聯盟球探－興櫃隨筆」版主說，陳啟祥就像鈴木一朗能夠量產安打，「他提出時間成本的重要性，將市場理解所需的時間納入考量，並作先後排序，因此總是能夠很快地實現收益賺取獲利。」

2年前女兒出生，原在生技公司擔任小職員的陳啟祥，決定暫離職場在家當奶爸，「兒子出生時，是老婆請育嬰假帶小孩，現在輪到我了。」

照顧女兒之餘，陳啟祥也經營臉書社群「修正式價值投資」，分享投資筆記，「有些人喜歡投資金融股，但我不碰，股本太大難以評估，所以說別人喜歡的不見得適合你，這就是我所謂的修正式。投資不能只是照本宣科，還要融入自己的判斷。」陳啟祥語重心長地說。

陳啟祥投資小檔案
  • 出生：1975年
  • 現職：「修正式價值投資」粉絲專頁版主
  • 學歷：中央大學生命科學所
  • 經歷：生技公司職員
  • 投資心法：以營收動能發掘進入成長軌道的公司，並搭配質化分析，找尋公司擁有的利基與機會。

3步驟挖出成長股─以瑞耘為例

1.營收亮眼：瑞耘今年1月營收約0.499億元，當時創下新高，之後3個月的月營收年增率都超過30%。

2.財報穩健：瑞耘資本額3.16億元，近3年股東權益報酬率皆大於10%，自由現金流大於0，股價淨值比約2倍。

3.願景迷人：受益於半導體設備市場回溫，帶動先進製程等設備零組件出貨需求增加，瑞耘今年業績頻創單月新高。而2018年產能接近滿載，為開發產能，瑞耘從去年開始規劃新廠擴建，今年3月發行可轉債籌資，公開說明書提到，新廠將於2021年完工，2022年正式上線量產，預估能帶來7.3億～11億元的營收。


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