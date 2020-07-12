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三倍券4大超商15日「限時段領取」！估前3天最尖峰　3波時間表出爐

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▲711三倍券預購。（圖／讀者提供）

▲三倍券第二波預購12日截止。（圖／讀者提供，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

「振興三倍券」第二波預購12日截止，預約人數達1159萬人，7月15日起陸續開放領用（時間表詳見文末）。領用地點包括四大超商7-11、全家、OK、萊爾富，以及全聯、美聯社、康是美及屈臣氏等，預估開放前3天人潮最多。

根據經濟部統計，完成三倍券預約人數截至12日下午4點，已突破1159萬人，其中選擇「紙本券」者1002萬3889人，佔全體預約人數86.4％；選擇「數位券」（信用卡、電子票證及數位綁定）則是156萬7324人。

請繼續往下閱讀...

經濟部透露，選擇在7-11領券的人最多，其次是全家超商，主要是這兩家超商布點較多。至於是否引發排隊人潮？經濟部表示，目前是建議民眾避開7月15日發放後的前3天，減少排隊等候的時間，但延後領取是否有優惠，要看通路業者決定。

▲▼三倍券預訂方式。（圖／三倍券官網）

▲超商預訂三倍券。（圖／三倍券官網）

不過，超商業者相對樂觀，表示流程與領取實名制口罩相似，民眾應該比較熟悉，加上機台操作快速，櫃台只需負責發放，不需要收錢、找錢，流程簡單順暢，相信人流消化速度應不至於太慢，但還是呼籲民眾避開尖峰時間。

如果民眾選擇到四大超商領券，開放時間為早上9點到晚上10點。只要民眾收到簡訊後，到指定門市機台點選「振興三倍券」專區，插入健保卡或輸入身分證字號、領取號碼，便可持單據到櫃檯領取簽收。

至於尚未預約或來不及的民眾，7月15日起可至全台郵局購買。若在郵局領購，身分證字號尾數單數者周一、三、五領券；尾數雙號者周二、四領券；周六則是單雙號都可領取。屆時7月18日、25日兩個周六，全國1269間郵局（不含學校或機關內郵局）將全日加班營業受理。

▲▼郵局開賣振興三倍券。（圖／中華郵政提供）

▲郵局開賣振興三倍券，依身分證字號尾數分流。（圖／中華郵政）

目前領購時間表如下：

首波預購：已結束
第二波預購：7月8日至7月12日（已結束）
第三波預購：8月1日至8月7日上午9點到晚上10點

首波領取：7月15日至7月31日每天上午9點到晚上10點
第二波領取：7月22日至7月31日每天上午9點到晚上10點
第三波領取：8月15日至8月31日每天上午9點到晚上10點

提醒民眾三倍券預購後「不得取消」、「不得要求退款」，使用期限只到12月31日止，「不找零、不兌現、不儲值」。

▲▼三倍券防偽。（圖／翻攝自影片）

▲三倍券具備防偽功能。（圖／翻攝自影片）

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三倍券4大超商15日「限時段領取」！估前3天最尖峰　三波時間
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