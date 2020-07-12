台股發燒！數位帳戶利息是證券交割戶20倍　遠銀吸引數億資金停泊

▲數位帳戶活存高利，比起證券交割戶甚至達20倍，是投資族群資金調度，進可攻退可守的好工具之一。（圖／遠銀提供）

記者吳靜君／台北報導

在存款利息幾乎為零、資金行情熱，台股表現強勢之際，遠銀建議投資人，可以先將資金停泊在數位帳戶當中，利息是證券交割戶、大額存款戶的20倍，目前遠銀的Bankee活存利率0.6%、優利無額度上限，等到好的時機再投資適當的金融商品、股票或者作為調度帳戶，依此，遠銀已經吸引數億元停泊資金停靠。

後疫情時代、全球低利率，台灣也利率也處於歷史新低的環境之中，定存族幾乎「無利可圖」。大額存款利率剩下0.03%到0.13%，活期利率0.01%到0.15%，，貼地利率造成遊資泛濫，逼使法人、大戶、散戶挪移資金尋找投資標的，上市櫃成交總量爆量、台股指數維持12000點之上。

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資金行情熱，5月證券劃撥餘額達2.32兆元、活期性存款達17.69 兆元，雙雙續創歷史新高。然而，不僅定存、活存低利，買賣股票交割帳戶年息也僅0.05%~0.15%，遠銀表示，面對高點震盪的股市，資金需要一個能夠靈活運用的停泊港，有不少精打細算的投資人，聰明運用數存帳戶的活存高利率無上限優勢，為自己打造進可攻、退可守的有利環境。

遠銀表示，以遠銀Bankee社群銀行數存帳戶為例，活存利率0.6%、無額度上限，比大額定存、活期存款、交割帳戶年息高達20倍，以500萬元為例，放在證券交割帳戶內，年利息僅1,500元，存入Bankee數位存款帳戶年息卻有3萬元，相差甚鉅。也因為如此，近期Bankee吸引不少大額資金湧入，已有數億元停泊資金駐足。

遠銀建議投資人，可先將投資資金停泊在Bankee社群銀行數存帳戶中，並設定約定轉帳提高轉帳額度，在決定金融商品買賣、股票交割前，先享0.6%無額度上限的高利。並在適合時機分批進場投資，若感覺市場過熱需要撤回資金，可將資金再轉回Bankee社群銀行數存帳戶繼續賺取高利。依此不但可靈活運用資金，又可將存款利息效益發揮到最大化

遠銀表示，對準備重新進行資金配置、投資布局的投資人來說，若能妥善規劃資金停泊帳戶，高利無上限的遠銀Bankee數位帳戶是十分具有彈性的工具之一。

為迎接金融科技時代，遠銀的Bankee金融百貨，運用Open API與許多金融科技的新型態投資服務進行串接，目前已有基金交換、P2P、P2B等多元產品，預計下半年還會有更多創新金融科技公司在Bankee金融百貨，提供更多元的投資選擇。