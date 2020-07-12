低利的誘惑　裹足不前的企業將可望發債試水溫

▲今年前五月國際板債券發行量較去年同期成長近三倍。（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

中華信評近期發布一份報告，顯示因為新冠肺炎（COVID-19）造成利率創歷史新低，但也使台灣2020發債量較2019年強勢反彈回升；同時預期低利率引發的國際板回購潮將可由壽險公司缺券後的補量發行所抵銷，因此整體國際板新債發行量也因此明顯受惠。

中華信評副總王張財分析指出，在全球持續嚴峻的新冠肺炎疫情，無疑是影響台灣2020債券市場最主要的外在因素，而且從今年第一季以來，各國央行為了減輕疫情對經濟造成的衝擊，無不大動作降息或進一步加大寬鬆貨幣政策力道，因此全球利率水準已經降至前所未見的低點。

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王張財預期，在疫情可以獲得有效控制之前，全球市場在未來一至兩年間會維持寬鬆貨幣政策的基調。

所以在新債發行量方面，王張財表示，今年的債券發行量應該會在當前低利的環境推波助瀾之下，而較2019年回升，公司債方面，企業為支應支出與營運資金調度所需，原本就會有基本公司債的需求，而創新低的利率水準，除了會吸引降低資金成本企業發債之外，一些曾想將債是列為籌資選項，卻對取得公開信用評等裹足不前的企業，也可望投入市場試水溫。

金融債方面，王張財則指出，國內銀行對於資本要求仍會使業者發行混和型資本的金融債券，並同步對風險性資產進行有效控管的方式提高其資本水準，預期銀行業會維持例行性的金融債發行量。

國際板債新債發行量，雖然全球低利導致一波國際板債贖回潮，然而在預期利率將處於長期極低的水準刺激之下，新債的發行需求明顯增溫，至今年5月底止，國際板債券發行量已經達到357.8億美元，較去年同期127.5億美元成長近三倍。

整體而言，王張財認為，相較於 2019年債市呈現的回檔趨勢，2020 年的台灣債市將可望較往年大幅成，而且無論在市場的參與者與發量方面均將呈現出有別於以往的風貌與表現。