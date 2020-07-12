平壤衛星照現疑點！曝北韓75周年黨慶將亮相「洲際飛彈」：研發新武器

▲北韓可能在今年勞動黨慶閱兵典禮上，公開新型戰略武器。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）將在今年10月10日迎來勞動黨創建75周年，近日有平壤的衛星相片顯示，當局可能該日會在平壤金日成廣場舉辦大規模的閱兵儀式，且為震懾美國，不排除在典禮中展示洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈。

長期觀察北韓局勢、創辦「北韓科技」（North Korea Tech）網站的英國記者馬丁•威廉斯（Martyn Williams）當地時間11日向美國《自由亞洲電台》表示，根據5日拍攝的平壤衛星相片顯示，近期金日成廣場與周遭橋梁的修補工程相當活躍，「尤其是金日成廣場內的觀眾席、貴賓席附近堆積大型建築建材，研判是為75周年黨慶閱兵式做準備。」

他補充道，「尤其是6月8日、15日的衛星相片中，可以在玉流橋（옥류교）觀測到混凝土攪拌車與工人正在施工的痕跡；然而到了7月5日，這些痕跡卻未在衛星相片出現」；研判是為了保管、放置重裝備與大型車輛，以確保閱兵典禮時，從美林飛行訓練場至金日成廣場的過程能夠順利進行。

▲金正恩去年底曾表示，不排除公開新研發的戰略武器。（圖／路透社）

南韓國家政策研究機關專家推測，北韓最高領導人金正恩不排除在75周年勞動黨慶閱兵典禮上公開洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈等戰略武器，「金正恩去年底在勞動黨中央委員會第7屆第5次會議上，曾提及到新研發的戰略武器。」

而南韓國防部也在6月國防委員會上表示，已觀測北韓人民軍正著手準備勞動黨創建75周年典禮，不僅在平壤美林機場附近興建裝備倉庫，還進行金日成廣場補修工程。

南韓《朝鮮日報》分析，由於今年初面臨防疫工作，勞動黨創建75周年典禮準備期可能會延長；且今年北韓當局禁止外國遊客入境，因此可能會准許當地民眾入場參觀。

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