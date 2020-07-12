3個月賺650萬！他新冠股災「all in台積電」曬證明　網全跪了：來朝聖

▲全球晶圓代工龍頭台積電。圖為晶圓五廠。（圖／Peellden @wikipedia CC BY-SA 3.0）

記者黃君瀚／綜合報導

新型冠狀病毒病（COVID-19）疫情肆虐，全球股市在3月份遭遇了雪崩式大跌，以台股為例，短短半個月時間就狂瀉近2500點來到8681點。不過就有網友看準時機危機入市，大舉買入91張台積電（2330），又經過了3個多月，在未實現損益帳上已大賺了650萬元，堪稱是貫徹「別人恐懼我貪婪」的經典案例。

台灣加權指數於3月19日創下今年最低點紀錄8681點後，開始逐步反彈走升，網友3月26日上午在Mobile01貼文，提到前2日陸續下單台積電，all in式強力買進91張，根據他公開的集保e存摺截圖顯示，當時市值為2520.7萬元。

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網友相當看好台積電，預估3到5年後股價能攀上500元，「我就告訴你，他每年EPS（每股盈餘）很快就會破20塊，漲到500也不過是25倍的本益比。」他分析，25倍本益比只是整個半導體產業的平均，並沒有刻意高估，更何況台積電是台灣最強公司，全世界晶圓代工市佔率超過50%的龍頭，「我預計抱到GG（台積電）上500為止，價差賺個2000萬，再加上每年10塊以上的配息，3～5年總獲利預估是2300~2500萬之間。」

▲網友3個月前在股災時大膽狂買台積電，現在成了先知。（圖／翻攝Mobile01）

3月份股市充滿不確定性，網路上很多人猜測台積電仍會跌，可以等低於240元再出手。不過他說，從長期價值投資的角度來看，不該求買在最低價，「而是要求買在相對便宜價」，280元買進已是它的高點打8折了，根本不該幻想2008年金融海嘯股價腰斬戲碼重演，因為過了10多年，台積電早就脫胎換骨，「這個世界可以沒有宏達電，但是不可能沒有台積電。」

他也說，許多人買股票時解讀本益比存在盲點，像是台積電2019年的EPS是13.32元，股價280元時本益比等於21倍，「不對，大錯特錯了！」因為台積電未來5年的成長趨勢是確定的，算本益比該用未來的EPS來估算，而不是過去的資料。網友表示，保守的用去年Q4的EPS 4.47元，換算成4季後本益比不過15.7倍，就算保險起見再把EPS打9折，本益比也才17.4倍，「真心不貴」！

▲根據全球市場研究機構調查，台積電第二季市占率為51.5%，與首季相比微幅下滑。（圖／路透社）

3個多月過去了，台積電在7月10日盤中創下353元的歷史新高價，市值達9.15兆元，最後收在348.5元。以Mobile01網友持有91張計算，在未實現損益帳上賺了650萬元，離他預估的500元天價更靠近了一點。

隨著台積電大漲，該篇貼文也吸引大批網友朝聖先知，「版主賺翻了，還翻好幾圈」、「恭喜樓主荷包滿滿，可惜我28x（元）只買進一張」、「今天台積電真的是太強了，當初聽樓主的強力買進，人生第一個獲利100萬到達」、「半導體產業因為資本門坎高，通常大者恆大台積稱霸還好一段時間。」