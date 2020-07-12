淚灑靈堂！首爾市長明早出殯後辦「線上告別式」　盼支持者勿威脅被害者

▲不少首爾市民神情哀戚，前往焚香所悼念市長朴元淳。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市長朴元淳（박원순）9日身亡，13日上午7時30分（當地時間）出殯後將移動至首爾市廳，上午8時30分在市廳的多功能廳（다목적홀）舉行「線上告別式」，送市長最後一程。

共同民主黨籍國會議員、同時擔任朴市長治喪委員會共同執行委員長的朴洪根（박홍근）12日在首爾大學醫院靈堂上的記者會表示，「為配合新冠肺炎（COVID-19）防疫工作，在喪禮化繁為簡之基礎下，告別式將在出殯後於線上舉辦。」

朴洪根表示，13日上午7時30分出殯隊伍將從首爾大學靈堂出發，約半小時到達首爾市廳廣場，8時30分在市廳8樓多功能廳舉行線上告別式；現場將由朴市長遺屬、治喪委員會委員長團、市長與道知事、共同民主黨高層、首爾市幹部等100多人出席。

▲首爾市長朴元淳13日早晨出殯後，將至市廳舉行「線上告別式」。（圖／達志影像／美聯社）

朴洪根補充，「結束告別式後，將至首爾陵園（서울추모공원）進行火葬，並移動至故人父母長眠的慶尚南道昌寧，墳墓型態將依遺屬所願，簡樸為主。」

朴洪根呼籲，「故人突然與世長辭，在我們哀痛萬分之餘，也應想到故人的死也帶給被害者（市廳女秘書）相當大的衝擊。再次提醒在場追悼故人的各位，應停止批評、威逼被害者；而各種假新聞、未經證實的報導也會再次對故人、遺屬與被害者造成巨大傷害；呼籲各位自我克制。」

朴元淳線上告別式，將由首爾市廳、tbs交通放送電台的Youtube頻道共同直播。

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