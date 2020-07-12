美國國務院警告：中國可能任意拘留美國公民　以「國安」為由延長審訊

▲圖為2018年楊潔篪在北京會見美國國務卿蓬佩奧，今年6月2人也有在夏威夷會面，希望在商業、安全以及外交方面達成互惠的協議。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者簡立宇／綜合報導

美國國務院在11日警告美國國民在中國應「更加謹慎」，宣稱「中國可能會任意的拘留或禁止出境」，這樣的警告無疑是將惡化的中美關係更推出檯面。不過關於這樣的警告是否有所依據，還不得而知。公告中甚至表示，「如果發送批評中國的訊息」，也有可能被盯上。

根據《路透》報導，國務院發出安全警示，直指「中國可能不經『美國領事館同意』或是『沒有任何犯罪依據』，直接拘留美國公民。」國務院話說的非常重，還補充「中國可能以國安為由，對美國公民延長審訊與羈押。」

另外，國務院也補充，例如發送批評中國政府的訊息，都有可能被中國盯上。然而國務院沒有舉出明確的例子，關於為什麼會促發這次的安全警示，也沒有說明。

歷經貿易戰、新冠疫情、香港國安法、新疆地區維爾族人權問題等風波，中美關係每況與下。川普甚至從6月起禁止中國留學生、學長入境，引起外界非議，國務院急忙跳出來滅火，表示只禁止從事敏感領域研究的學者與學生。前幾天，財政部與國務院更聯合對陳全國等新疆高官凍結資產、禁止入境。

不過，3月時中國司法部才頒發《外國人永久居留管理條例》草案，徵集各界意見，卻引來中國民間反對聲浪，批評這是「超國民待遇」，因為條件實在太寬鬆。

中國政府想放寬對外國人居留的禁令，可是其他國家卻不買帳。除了美國祭出警示，澳洲政府也在7日更新對中國的旅遊警示，除了因為疫情的緣故，還強調「可能有被任意拘留的風險」，因為中國政府已經拘禁一些所謂「危害國安」的外國人。

但是，關於這種「拘留外國人」的情況並不只出現在中國。「老大哥」美國有了長臂管轄權這項利器，就足以讓它將手伸到國外去，只要有所謂的「最低程度聯繫」，甚至能在國外抓人，然後要求該國引渡回美國。

例如孟晚舟被以「違反美國對伊朗禁令」在加拿大被捕、俄羅斯科技公司高層在義大利「以竊取商業機密」被捕，美國要求引渡2人，但加、義兩國不想得罪美中任何一方，不管是放人還是引渡都是大難題，他們只好繼續被拘留。

另外，在台灣最常見到美國行使長臂管轄的領域是商業訴訟，日前台灣廣達子公司廣明才被美國聯邦法院判賠台幣131億，脫光褲子都還不夠賠，還連累母公司。金管會連忙出面協助廣明，希望不要造成台灣經濟太大傷害。

因此，即使不用入境美國也有可能被抓，而國務院這次的公告是否真有其必要性，是在跟中國嗆聲，還是只是「以小人之心度君子之腹」，有待後續觀察。